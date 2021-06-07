圍棋／旅日許家元榮獲「十段」頭銜 晉升最高段位

23歲的旅日圍棋棋士許家元4月參加日本產經新聞主辦的「大和房屋盃第59屆十段戰」贏得日本圍棋7大頭銜之一的「十段」頭銜，今天在主辦單舉辦的儀式中正式就位。

許家元因拿下日本圍棋7大頭銜中的2大頭銜，依規定從8段晉升圍棋最高段位的9段。他於2013年入段，短短8年就晉升至最高的9段，備受注目。

許家元2018年在碁聖戰中擊敗衛冕的日本7冠王井山裕太，奪下「碁聖」頭銜，成為最年少榮獲碁聖頭銜者。今年4月他在「大和房屋盃第59屆十段戰」」挑戰芝野虎丸，在5戰3勝制的比賽中挑戰成功，贏得「十段」頭銜，3年內在日本圍棋7大頭銜中拿下2大頭銜。

許家元與芝野虎丸、一力遼在日本圍棋界被稱為「令和三羽烏」，意思是令和時代3位最頂尖的新銳棋士。

日本棋院和產經新聞社今天在東京一家飯店舉行許家元十段就位儀式。他獲頒十段獎盃及700萬日圓（約新台幣180萬元）獎金，另有副獎。

日本棋院理事長小林覺在致詞時說，許家元與芝野虎丸是日本圍棋界下棋最有趣的兩位，兩人的對弈激烈，棋路難但很耐人尋味。他稱讚許家元棋風沈著穩重，但只要一看情勢不利，就爽快認輸，不拖泥帶水。

許家元以日語致詞表示，很高興這場比賽能發揮自己的實力。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，透過網路對弈的情況變多，所以能面對實際棋盤參與爭頭銜戰，感到很幸福。他還表示，會努力精益求精，不輸給其他年輕的棋士，在其他的棋戰和國際棋戰中也能有好表現。

許家元在會後接受訪問時表示，AI人工智慧圍棋普及後，現在大家的實力相當，若要贏賽可能不只是技術，精神層面也是極大的考驗，能贏得這場比賽讓自己增加不少信心，倍感光榮。另外，對於日本政府日前贈送台灣疫苗一事，許家元說他內心很感動。

駐日代表謝長廷今天受邀出席這場許家元十段就位儀式。他致詞時說，台灣諺語「以棋會友」，許家元的傑出表現讓台日透過圍棋增進友誼並促進交流。他還說，許家元12歲時渡海到日本接受艱苦訓練，10年來辛勞努力，克服種種困難才有今天的成就，實屬不易。

謝長廷特別說，藉這場儀式對於日本日前提供台灣124萬劑疫苗的義舉表達謝意。

主辦單位產經新聞社特別表示，配合許家元的十段就位，昨天起在該社官網行銷台灣鳳梨，今天儀式主持人拿出台灣鳳梨說，3小時就賣掉100個台灣鳳梨，相當搶手。