日職／火腿長打引擎失速 中田翔暫居洋聯退步王

日職打到目前有不少令人驚奇的球員出現，但相對地也有在新的一季無法維持過去的表現，陷入職棒生涯大低潮的球員，其中不乏去年在各項打擊數據排行榜上擠進前10名，甚至拿下個人獎項的名將，而且有這種狀況的球員還接近10人左右。

翻開去年央聯打擊率排行榜，前10名本季的表現都還算維持平穩，反而是第12及13名的丸佳浩及堂林翔太，兩人今年的打擊成績只能用「慘」一字形容。

從13年還在廣島時，歷經19年轉戰巨人直到去年為止，雖然丸的平均打擊率不算特別高，但全壘打及打點的表現卻很穩定，這9季都有兩位數的全壘打，近5季更是都在20轟以上，也有平均近90分的打點，不過今年表現跌停板，40場下來打擊率低到2成27，全壘打只有4支，打點也僅有8分，5、6兩月打擊毫無起色，日前一度被移出先發名單，5日更是直接被下放二軍調整，這也是他自從12年9月以來，相隔9年再被降至二軍。

丸的前隊友堂林，是09年的第2指名，12年首次上一軍，144場全勤，交出118支安打、14轟、45分打點的成績，替廣島的打線帶來一絲希望，可惜從那年之後的7個球季，打擊成績都不佳，一軍出賽場次銳減，近幾年更是每年季後都被放進戰力外預測名單內，沒想到去年演出大復活，相隔8年後再度達到規定打席數，2成79打擊率、14轟及58分打點都是個人最高，但今年出賽37場，打擊率是不到2成的1成89，沒有全壘打，打點也只有4分，去年的表現像是曇花一現，事實上去年他到7月結束時還在打擊率榜上排第1，就是因為之後幾個月的打擊狀況不佳，才導致他最終掉出10名外。

再來看看洋聯，去年打擊率排行榜前10名中就有4人今年的成績大幅退步，樂天二年級生小深田大翔就是當中的1人，效力過社會人球隊的他，去年新人年的時候就出賽112場，交出2成88打擊率及17次盜壘，打擊率排聯盟第6，盜壘次數則是第8，雖然無緣獲得新人王，以一個新人來說已經是非常難得的表現了，今年球季小深田似乎遇到撞牆期，到5月底為止只有2成16打擊率，盜壘也僅4次，不過他進入6月後找回打擊手感，第一週打擊率超過4成，有復甦跡象。

小深田大翔在上季新人年的打擊表現不錯，今年開季雖然有點遇到撞牆期，但近期的打擊有回溫跡象。 擷圖至樂天金鷲FB官方粉絲團

另外3人就不若小深田一樣有回溫跡象，而且3人還是同一隊的，他們分別是排第4、7及10名的西川遙輝、渡邊諒及大田泰示。西川今年的打擊率從3成退步到2成37，盜壘也只有9次，與生涯平均成績有不小的差距，他在4月底因感染肺炎而休息一段時間，回一軍後打擊有回來一陣子，進入6月後打擊狀況又下滑，打擊率不到2成；渡邊去年連續第2季達到規定打席數，打擊率進步到2成83，今年的打擊率降到2成47，全壘打則減少到僅剩1支，他6月的打擊率是2成5，是近3個月最高，也是3人中退步幅度最少的；另一個是大田，大田從17年轉到火腿後，連續4季的打擊率都在2成5以上，全壘打也都超過10支，本季至今2成23的打擊率、3轟及17分打點，與前幾季有極大的落差。

渡邊諒(左3)這兩年異軍突起，為火腿打線貢獻了許多戰力，不過今年打擊手感不佳。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

不過西川、渡邊及大田3人的退步，可能還沒有隊友中田翔1個人的嚴重不振對球隊的影響來得巨大，中田從07年加入職棒，09年一軍首度出場以來，到去年球季結束為止的平均打擊率雖然只有2成52，但他的長打威力對球隊貢獻很大，從11年開始連10季都有雙位數的全壘打，有5季打點在100分以上，3度拿下打點王，也多次獲得最佳九人及金手套，去年更是打出個人新高的31轟。

西川遙輝今年不管是在打擊或者是盜壘方面，都跟前幾年有明顯的落差。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

中田翔今年的打擊狀況則完全判若兩人，目前的打擊率不但只有1成95，連最具威脅的長打都消失了，全壘打及打點各只有4支及12分，其他各項打擊數據當然也是生涯最低，5月中被下放二軍調整，4日回到一軍，但3場比賽11個打數下來也還是只有2支安打，手感是否回溫有待觀察，連同以上3名隊友，火腿先發打線總共有4人的打擊表現跟去年相比有明顯退步，也導致團隊總得分僅有175分，平均一場得不到3分，完全不及去年聯盟第3的表現，更不用說跟其他球隊有多大的差距了，這也是火腿現在仍墊底的最大原因。