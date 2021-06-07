中職／兒子體力太好揪打架 張進德嘆比在球場累

中職進入全面延賽階段已滿3周，球員的日常生活幾乎剩下球場、家裡，富邦悍將隊捕手張進德最近體驗到比練球還累的生活，「我兒子體力太好了，都會抓我去玩，回去就要和他修趴（打架）。」

張進德今年延後開季，狀況並不理想，他利用影片尋找去年的優點、今年的缺點，持續調整動作，「很多細節沒有做好，揮棒機制出了小問題。」他表示目前的調整狀況有在自己的軌道內。

他透露目前的身體狀況，有信心復賽後可以表現在球場上，「比賽對我來說，我對自己有信心，不擔心太久沒比賽自亂腳步，把自己每天該做的做好，我相信就會呈現在球場上。」

今年中職選秀將迎來旅外回歸潮，張進德身為早1年的中職前輩，對此分享自己的經驗，「旅外回來會有壓力，大家期望你要有好的表現，不好時一定會有一些聲音。」他認為重要的是把在美國時做好的事情表現出來，拿出自信，「表現出像自己的自己」。

張進德也分享最近的防疫生活，在家的時間多了，也感受到照顧小孩真的很累，他的兒子「帥帥」目前2歲多、快3歲，體力好到會抓爸爸一起打架，「所以我都在球場練到最後，捨不得回家。」

嘴巴喊累，但被問到要不要拚第二胎，張進德卻也不排斥，「能有幾個就幾個」，還被鼓吹生個「防疫寶寶」，「努力看看，有機會。」