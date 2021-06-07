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中職／打擊王遇賽季中斷 高國麟練好練滿還有追劇清單

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊高國麟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國麟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊外野手高國麟本季打擊成績火燙，延賽前占據打擊王，卻碰到賽季中斷，現在球隊分流練球，他把握隊友還沒到的時間多練，肩膀傷勢也在這段時間逐漸復原，瞄準在復賽後讓出指定打擊位置。

至全面延賽之前，高國麟剛好再次跨過打席進榜門檻，打擊率3成86高居第一，比賽暫停期間，當然也霸占著榜首位置，到今天已經連續24天位居打擊王寶座。

打得正燙時遇到延賽，高國麟說：「前面手感很好，因為疫情也沒辦法，靠訓練把手感維持下去。」由於分流練球，球員的訓練時間也勢必受到限制，高國麟的訣竅是趁別人還沒來就去練，讓自己有更充足時間完成訓練。

高國麟表示，遇到這種狀況無法控制，只能把自己該做的做好，「疫情不只影響中職，也影響到任何職場，看了也是滿難過的，希望可以趕快過去。」

高國麟在這段時間比照比賽時間的作息，早上起來吃早餐，瞇一下就出門練球，晚上也照比賽結束後差不多的時間去睡覺，維持比賽時的節奏在運作。

他在4月底特打時拉傷肩膀，至延賽前都處於只能打、不能守的狀態，因此只能占據指定打擊上場，讓他坦言很不開心，也趁這段停賽期間養傷，他透露目前的傷勢復原狀況，「好滿多的，現在已經開始在傳球了，復賽後可以正常下去比賽，不會只打DH了。」

高國麟最近的日常生活也進入「防疫模式」，展開減少外出、三餐自煮、在家追劇的生活，最近看了韓劇「黑道律師文森佐」，還列好下一部要追的清單「弗蘭·利波維茲：假裝我們在城」，「有看到評價還不錯，還沒開始看。」

高國麟 富邦悍將 中職

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