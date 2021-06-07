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日職／西武官推祝吳念庭生日 球迷期望他明年換成主力背號
6月7日是西武獅台灣好手吳念庭的生日，官方推特特地製圖慶祝，粉絲們也紛紛在留言處獻上祝福，不過身穿39號的他有不少球迷希望下個賽季可以換個背號，「畢竟是主力打者！」
日職本季由於疫情影響，許多外籍洋將無法跨海前來打球，吳念庭也因此獲得了升上一軍的機會，而他的表現也沒有令人失望，本季至今敲出.273的打擊率與.345的上壘率，包括6支全壘打以及28分打點，扛起西武獅的中心打線。
有幾位球迷留言寫道：「生日快樂！希望下個球季可以換成個位數的背號。」、「希望明年背號可以換成個位數，既然是第5棒，以5作為背號也不錯，可惜被外崎修汰選走了，折衷取個55號也不錯。」
為何日本球迷們這麼執著於換背號呢？原來是日職有這麼一個傳統：1～10號的背號由主力打者選擇，11～20號則是屬於主力投手，而今吳念庭是西武獅的進攻要角，也難怪球迷會希望他選的背號「更有主力選手的樣子」。
不過吳念庭選擇39號並非沒有原因，日前他就在賽中感言時透露：「過去披上西武獅39號的代表人物就是Orestes Destrade，覺得在他的幫助之下打得更好。」而這個人正是西武的傳奇洋砲，曾被譽為「最強洋砲」，吳念庭也想向他看齊，最終才選擇了這個背號。
本日6/7は、呉念庭選手の誕生日です。おめでとうございます！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 6, 2021
ファンの皆さんからのお祝いコメントをリプライお待ちしています！https://t.co/PlutoNmIyM#埼玉西武ライオンズ #seibulions #呉念庭 #誕生日 #ハッピーバースデー pic.twitter.com/nlerggHINt
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