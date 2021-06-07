日職／西武官推祝吳念庭生日 球迷期望他明年換成主力背號

6月7日是西武獅台灣好手吳念庭的生日，官方推特特地製圖慶祝，粉絲們也紛紛在留言處獻上祝福，不過身穿39號的他有不少球迷希望下個賽季可以換個背號，「畢竟是主力打者！」

日職本季由於疫情影響，許多外籍洋將無法跨海前來打球，吳念庭也因此獲得了升上一軍的機會，而他的表現也沒有令人失望，本季至今敲出.273的打擊率與.345的上壘率，包括6支全壘打以及28分打點，扛起西武獅的中心打線。

有幾位球迷留言寫道：「生日快樂！希望下個球季可以換成個位數的背號。」、「希望明年背號可以換成個位數，既然是第5棒，以5作為背號也不錯，可惜被外崎修汰選走了，折衷取個55號也不錯。」

為何日本球迷們這麼執著於換背號呢？原來是日職有這麼一個傳統：1～10號的背號由主力打者選擇，11～20號則是屬於主力投手，而今吳念庭是西武獅的進攻要角，也難怪球迷會希望他選的背號「更有主力選手的樣子」。

不過吳念庭選擇39號並非沒有原因，日前他就在賽中感言時透露：「過去披上西武獅39號的代表人物就是Orestes Destrade，覺得在他的幫助之下打得更好。」而這個人正是西武的傳奇洋砲，曾被譽為「最強洋砲」，吳念庭也想向他看齊，最終才選擇了這個背號。