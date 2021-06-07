中職／視訊訪問「像在上課」 曾峻岳春訓2.0磨變化球

投得正順的菜鳥球季，突然因疫情暫停，富邦悍將隊19歲投手曾峻岳透露這段時間的訓練課表，跑步、體能的訓練份量加重，讓他笑說很像回到第二次春訓的感覺。

選秀第7輪出身的曾峻岳，今年成為悍將隊投手最大驚奇，出賽25場、22.1局，防禦率只有1.61、送出30次三振，在場上展現強心臟，好表現為自己掙得布局投手的位置。

中職因疫情延賽，進入球賽空窗期，如今又要再隨三級警戒一起延長至6月28日，不管是球員或教練，都是第一次面對無預警、長時間停賽，這是連學長、教練都無法代替解答的問題。

如何把延賽前的好表現帶進復賽後，是曾峻岳要面對的課題，儘管有安排實戰投打練習，但他也說：「多少有幫助，但是少了和其他隊比賽的感覺，還是不太一樣。」

他利用這段時間加強變化球品質，也隨球隊課表加強體能、重訓，今天練球才剛跑了10趟約外野4分之3的長度，「跑更多，開賽後體能沒練那麼多，現在又增加了，感覺像回到第二次春訓。」

悍將隊今天安排教練、球員接受媒體視訊聯訪，曾峻岳突然脫口「好像在上課」，他直言感覺很新鮮，若有機會也想開直播與球迷互動，因為「在球場都只看得到球員，很少看到球迷。」

中華隊原要透過最終資格賽挑戰東京奧運門票，曾峻岳也憑藉驚奇成績進入大名單，但隨著中職放棄組隊，確定他無緣穿上國家隊球衣，他對此表示心情平靜，「還有在中職表現的機會，以後表現好，還是有機會入選中華隊。」