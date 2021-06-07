中職／空窗期找對戰fu 悍將定期安排實戰投球

中職從5月18日進入「延賽模式」，球隊突然面臨球賽空窗期，富邦悍將隊總教練洪一中提醒球員體能必須維持住，也為了避免失去對戰感，除了餵球外，每隔幾天就會安排真正的投手下去投。

悍將隊今天安排洪總接受視訊訪問，久違看到媒體，他透露現在的練球模式，一軍球員20多人，分批做操、熱身，避免群聚，「因為也不知道何時可以開始比賽，每天還是要做足準備，允許的話能動就動，每隊作法應該都差不多這樣。」

三級警戒今天延長至6月28日，等於中職至少要面臨將近一個半月的空窗期，洪總直言這段時間不算短，這麼久沒有實戰的感覺，「球員體能一定要維持住，投球速度感要有。」

悍將隊因此安排每隔幾天，就會讓投手下去實戰投球，洪總說：「讓選手保有真正投手對決的感覺，這個滿重要的，畢竟真的要去對戰，現在也不允許。」

不管是球員或教練，都是第一次面對這樣的無預警、長時間停賽，洪總認為有利有弊，「上半季狀況比較不好的，有機會換個形式調整，但上半季狀況比較好的，維持是比較難的，這個大家都在學習，每個人的狀況應該不一樣。」

中職賽程目前滾動修正，何時可以恢復比賽還是未知數，這麼長時間沒有比賽，洪總認為復賽時若能有熱身賽會比較好，但也強調「尊重聯盟安排，能做的就盡量做，有熱身賽最好，但也沒辦法勉強。」

洋砲紐那斯、洋投猛悍都在5月已經完成隔離出關，但現在碰到沒比賽可打的狀況，洪總對此表示，他們都是很有經驗的選手，不擔心他們的調整。