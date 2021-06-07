中職／江少慶調整進度內 洪總有信心簽完就進入狀況

中職新人選秀會敲定7月12日登場，富邦悍將隊握有狀元籤，等待選進旅美投手江少慶，總教練洪一中對他的備戰進度有信心，「只要一簽完約，應該可以馬上進入狀況。」

今年賽程因疫情而塞車，目前復賽遙遙無期，但選秀會確定7月12日登場，今年有不少旅外好手回歸，被預期將是選秀大年，各隊準備好要藉此進補，今年選秀順序將是悍將、樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍隊。

被問到鎖定優先補強位置，洪總表示，「現在是還沒有真正和球探討論，有初步的想法，但怎麼選就是爾虞我詐。」他指出，目前的隊形需要怎樣的補強、是否有適合的人選，都會一併考慮，但現在不便說明。

悍將隊的狀元籤早已屬意江少慶，他也以自行培訓合約隨二軍練球中，至球季喊卡前，在二軍出賽3場、8.2局，防禦率為7.27。

洪總表示，原本有要打5搶1最終資格賽，本來就跟江少慶講要朝著5搶1可以先發投100球準備，現在不打了，但他一直照個這個進度調整，目前進度也看起來不錯、一切正常，相信只要一選完、簽完，就可以準備好比賽。