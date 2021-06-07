聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融新聞洗版看在眼裡 洪總：相信他會更好
「大王」王柏融在日職表現漸入佳境，昔日總教練洪一中也看在眼裡，他表示，今年是王柏融在日本的第三年，投手對他更熟悉，但他也相對更了解對手、更融入日本球風，「我相信他會越來越好。」
王柏融今年是效力火腿隊的第3年，經歷前兩季的不順遂，本季出賽25場，累積79打席、70打數敲出20支安打，打擊率2成86，單季5轟已是他的旅日生涯最佳成績，加上8支二壘打，本季長打率是驚人的0.614，展現台製洋砲價值。
王柏融在5、6日連兩場開轟，5日賽後站上英雄訪問台，還特別感謝日本政府贈送台灣疫苗，希望全球一起度過這次危機，跨越棒球之外的感言被喻加了洋蔥，連監督栗山英樹都說被感動了。
中職延賽期間，台灣球迷靠王柏融的表現獲得慰藉，他的新聞洗版，洪總也有注意到，「最近好像他的新聞不少，打擊表現也不錯，他在日本三年了，以他的實力應該是可以慢慢上軌道。」
洪總表示，野手要融入新的環境不是那麼容易，「要面對的投手都是不認識的，球風也要去適應，今年看起來適應得越來越好，相信他可以越打越好。」
洪總提到，王柏融去日本之前就很有名氣，「他是中職最棒的打者，連兩年4成打擊率，所有日本投手一定對他下足工夫，不是那麼容易可以發揮出來。」經過前兩年的陣痛期，洪一中看好王柏融可以越來越好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言