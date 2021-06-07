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日職／王柏融新聞洗版看在眼裡 洪總：相信他會更好

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將總教練洪一中。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
富邦悍將總教練洪一中。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

「大王」王柏融在日職表現漸入佳境，昔日總教練洪一中也看在眼裡，他表示，今年是王柏融在日本的第三年，投手對他更熟悉，但他也相對更了解對手、更融入日本球風，「我相信他會越來越好。」

王柏融今年是效力火腿隊的第3年，經歷前兩季的不順遂，本季出賽25場，累積79打席、70打數敲出20支安打，打擊率2成86，單季5轟已是他的旅日生涯最佳成績，加上8支二壘打，本季長打率是驚人的0.614，展現台製洋砲價值。

王柏融在5、6日連兩場開轟，5日賽後站上英雄訪問台，還特別感謝日本政府贈送台灣疫苗，希望全球一起度過這次危機，跨越棒球之外的感言被喻加了洋蔥，連監督栗山英樹都說被感動了。

中職延賽期間，台灣球迷靠王柏融的表現獲得慰藉，他的新聞洗版，洪總也有注意到，「最近好像他的新聞不少，打擊表現也不錯，他在日本三年了，以他的實力應該是可以慢慢上軌道。」

洪總表示，野手要融入新的環境不是那麼容易，「要面對的投手都是不認識的，球風也要去適應，今年看起來適應得越來越好，相信他可以越打越好。」

洪總提到，王柏融去日本之前就很有名氣，「他是中職最棒的打者，連兩年4成打擊率，所有日本投手一定對他下足工夫，不是那麼容易可以發揮出來。」經過前兩年的陣痛期，洪一中看好王柏融可以越來越好。

王柏融 洪一中

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