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棒球／失投球飛進…主審口袋？美國大學賽事出現超罕見一幕

聯合新聞網 / 綜合報導
一場大學棒球比賽中，投手一顆失投球竟不偏不倚投進了主審口袋。 圖／擷自推特影片
一場大學棒球比賽中，投手一顆失投球竟不偏不倚投進了主審口袋。 圖／擷自推特影片

NCAA亞利桑那州大對上費爾菲爾德的比賽中，投手一顆內角球失去了控制，捕手也來不及反應，沒想到這球不偏不倚地直接進了主審口袋，讓播報員直呼：「我從來沒見過這種事。」

比賽進行到第六局，由亞利桑那州大進攻，當時雙方6：6平手且二、三壘有人，投手麥克克蘭（Sean McClain）投出捕手意料之外的位置，打者下意識外縮，而球就像消失一般，沒人知道跑到了哪裡？由於不知是否為暴投，跑者也不敢輕舉妄動。

經過攝影機慢速重播後，才發現這顆球正好進了本壘後方主審胸前的口袋裡，最終該球記為暴投，跑者推進一壘，讓亞利桑那州大取得1分領先。但由於這個場景實在太過罕見，讓播報員直呼：「我看過很多棒球比賽，我知道很多棒球規則，但從來沒見過這種事。」

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