中職／縮水賽季納入討論時間點 關鍵是今年打不打得完

中職的最快復賽日，隨著三級警戒再度延長而被迫再往後推，聯盟持續修正賽程；是否考慮縮水賽季，聯盟納入討論的時間點，將是確定今年消化不完全數賽程時，屆時才會討論是否縮短、怎麼縮短。

行政院今天上午宣布，全國疫情警戒三級再延長至6月28日，中職從5月18日起的賽程已經全面延賽，影響場次超過40場，還要繼續面臨未知復賽日的茫茫前程。

聯盟坦言只要維持三級警戒，場館無法開放，恢復比賽就有難度，賽程持續在做滾動式修正，會等到確定可復賽後再公告。

如果球季繼續停擺，中職恐怕面臨史上最晚結束賽季，甚至能不能消化完全部300場例行賽都成問題。

中職今年仍有機會完成上、下半季全部賽程，聯盟也備妥各種版本，等待復賽時間比較明朗時，再召開領隊會議討論後續事宜。聯盟表示，賽程安排方式可能略做調整，但以不縮減場次的前提，在年底之前打完是目前的方向。

若三級警戒再延，一旦確定已不可能在今年內消化全部賽程，屆時會再召集5隊，討論是否改成進行縮水賽季、怎麼縮減。