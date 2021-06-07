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日職／相隔23年白天登板甲子園 和田毅成交流戰勝投王

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀和田毅對阪神拿下勝投，生涯交流賽累積26勝，與前隊友杉內俊哉並列史上最多。圖擷取自twitter
軟銀和田毅對阪神拿下勝投，生涯交流賽累積26勝，與前隊友杉內俊哉並列史上最多。圖擷取自twitter

日本職棒進入交流戰環節。6月6日由福岡軟體銀行鷹作客甲子園球場，對戰阪神虎隊的比賽，軟銀先發投手和田毅繳出7局無失分，飆出八次三振的優質表現，率領軟銀以8比3擊敗阪神虎。收下勝投的和田毅，生涯在交流戰累計來到26勝，與前隊友杉內俊哉並列史上最多。

根據日本媒體「體育報知」報導，和田毅在這場比賽表現相當平穩，只有在第四局時曾被攻佔到一二壘有人，但他隨即化解危機。阪神本季表現突出的年輕強打佐藤輝明，則在本場三度對上和田的打席，都慘遭對方三振。直到軟銀換上後援投手，才總算轟出全壘打。

對於能與杉內俊哉（現巨人投手教練）並列交流戰史上最多的26勝，和田毅表示「終於趕上他了。下週還有一場登板的機會，想挑戰看看」，並且稱讚甲子園球場「對棒球選手是個憧憬之地，很少有機會能在這裡投球，我是一邊抱持著愉快心情一邊投的」。和田毅職業生涯上次在甲子園登板投球，已經是2007年6月的事。

日本媒體「朝日新聞」指出，若算起甲子園日間場的賽事，和田毅上次出場得追溯到1998年的高中甲子園大賽。當時和田毅代表島根縣的濱田高中登場，不過和田那時球技尚未成熟，球速僅有120公里左右，與同期的松坂大輔、杉內俊哉等強投相比顯得遜色。

不過進入早稻田大學之後，和田的球速顯著提升。如今包含日職與美職生涯，和田已經在職棒圈打滾19年，他是「松坂世代」中，與松坂大輔唯二還未引退或被戰力外等等，仍在職棒場上堅持奮鬥的球員。

和田毅上次在甲子園主投日間比賽，已經是1998年的事了，當時的他還只是個高中生。圖擷取自twitter
和田毅上次在甲子園主投日間比賽，已經是1998年的事了，當時的他還只是個高中生。圖擷取自twitter

日本 甲子園 軟銀

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