王柏融、吳念庭領銜 右投左打引領世代風潮

日本職棒兩大台將王柏融、吳念庭，連兩天同日開轟振奮台灣球迷的心，特別是王柏融前天賽後接受英雄訪問時說道:「我想要感謝日本在此時提供疫苗給台灣，想代表台灣向日本說謝謝，不管台灣、日本還是全世界，希望能順利度過疫情。」更是感動人心。

事實上，王柏融和吳念庭都是天生的右撇子，一直到青少棒才改練左打，這個改變也影響兩人的棒球人生，左打擊球後能比右打快1、2步上一壘，很多內野滾地遭刺殺的球有機會形成安打，整體而言，打擊「棄右從左」利多於弊，右投左打也引領世代風潮。

右投左打的王柏融，在屏東復興少棒時期採右打，升上鶴聲青少棒身高僅150公分出頭，教練認為他擊球力道不足，打擊也不算出色，經「打擊習慣眼」測試，評估他的左打協調性較好，因此改練左打。

王柏融到了國三身高長高10幾公分，力量提升，逐漸扛起球隊中心打者與主力投手重任，到了穀保家商他主守三壘，擊球仍採反方向攻擊為主，升上文化大學移防外野，守備減壓，更能專注在打擊上，並做足重量訓練，教練建議他採拉打、全力揮擊，不要怕被三振，打擊火力完全釋放，往後在中職兩度寫下「四割男」紀錄，順利踏上旅日之路。

同為右投左打的吳念庭，在北峰少棒時期是右打，升上汐止青少棒自評右打沒力量，也沒太大優勢，因為偶像是鈴木一朗，綜合多種因素改練左打，花了足足三年時間才適應，高中赴日求學、打球，2015年加盟西武獅，直到今年才破繭而出。

事實上，不少中職優質左打是天生右撇子，不同原因讓他們改練左打，好比說中信兄弟王威晨，他練左打的理由很特別，從小右打的爸爸王光輝教打擊時，他總是站在爸爸對面學揮棒，久而久之他就採左打。

中信兄弟二壘手王威晨(左)也是後來才改練左打，在守備時還是用右手傳球。 聯合報系資料照片

林益全則是天生的左撇子，但觀念傳統家長認為，左手是「怪手」，要求他從小日常生活大小事都一定要用右手，一開始接觸棒球爸爸也要求他要用右手投球，唯獨打擊就一定要用左打，林益全曾說，他用右打就完全不會打擊。

林子偉、張志豪、張進德、蔣智賢、郭嚴文、蘇智傑、陳傑憲、廖健富，都是少棒時期在教練要求下改練左打，他們都在鈴木一朗活躍的年代，由於一朗腳程快，擊球後能夠以較短的距離上一壘，加上國內基層棒球教練普遍認為左投少，對戰時對左打相對有利，因此，教練多半要求具備腳程的右打改練左打。

陳傑憲就曾說過：「我小時候打球時，國內基層棒球受一朗和日本球風影響很深遠，常看鈴木一朗擊出內野滾地球就能上一壘，所以少棒教練要小朋友改練左打是很普遍的事情。」

陳傑憲也是改練左打後獲益良多，在中職拿下許多打擊獎項。 聯合報系資料照片

高苑工商總教練李來發也說，美國很早就發現「左打優勢論」，後來傳到日本，最後台灣也跟進，20幾年前國內基層棒球教練逐漸要求右撇子改練左打，依然用右手投球，一直延續至今。