日職／岸潤一郎扛開路先鋒 吳念庭、愛斗更好發揮

西武獅在昨天對養樂多的交流戰遭到逆轉，交流戰持續低檔，2勝5敗3和排名12球團倒數第二，只比廣島鯉魚隊稍佳。

西武今年真的是禍不單行，受到大量傷兵影響削弱了戰力。最近的重大傷兵是開路先鋒若林樂人。他在30日交流戰對阪神虎的比賽中處理一記外野安打球，不慎膝蓋扭傷當場倒地不起被擔架抬出場，隔日診斷為左膝前十字韌帶損傷，長期脫離戰線已經難以避免，使得西武開路先鋒人選再度出現嚴重危機。

若林樂人是去年西武隊在選秀會上選到的寶，雖然他的選秀順位到第四輪才被選中，不過卻是率先在一軍佔有一席之地，受傷前在一軍出賽44場比賽，打擊率0.278、2支全壘打、10分打點。最大的武器是他的腳程，44場比賽就跑出20次盜壘成功，平均近2場比賽就有1次盜壘進帳，技壓太平洋聯盟這幾年來盜壘看板人物周東佑京，甚至一躍成為新人王的候選人之一。可惜這一跌，讓他的個人成績大受影響，西武獅隊懸宕已久的第一棒打者又要開始頭痛！

吳念庭短6月1日對巨人暫打過一場第一棒之後回到熟悉的五棒、六棒，再度發揮打擊，最近連續兩場比賽開轟。 擷圖自西武獅隊官方推特

到2019年為止秋山翔吾是西武的不動第一棒，他在日本職棒的最後3個球季連續達成3成打擊率、20支全壘打、60分打點、10次盜壘以上的成績，讓各隊聞風喪膽，是西武「山賊打線」得分的最大來源。去年在他離隊之後，西武陸續嘗試過洋砲史班珍伯格（Cory Spangenberg）、鈴木將平、外崎修汰、金子侑司等人，不過破壞力都難以跟秋山翔吾相提並論。西武連霸失利與缺少秋山翔吾有很大關係。

西武監督辻発彦今年開季之後是以金子侑司打頭陣，希望借重他兩度盜壘王的速度壓迫對手，不過他的打擊率（0.219）以及上壘率（0.276）都偏低。直到若林樂人的竄起，才讓辻発彦看到了新的希望，若林的盜壘能力不遜於金子侑司，打擊表現卻勝出一籌，加上年輕可塑性，成了西武獅隊想要極力栽培的外野接班人。西武今年傷兵連連，一度傷了開幕戰的四到六棒栗山巧、山川穗高、外崎修汰3大主力打者。如今栗山巧、山川穗先後回到一軍陣容，還在等外崎修汰歸隊，卻又傷了若林樂人，加上當家游擊手源田壯亮確診新冠狀肺炎，使得西武的最佳陣容始終湊不齊，讓他們的戰績大受影響。要找誰來填補，也考驗現役時代也是西武當家開路先鋒的辻発彦。

若林受傷之後第一場比賽6月1日，西武先排上今年打擊開竅的台灣旅日球員吳念庭。可惜吳念庭第一場比賽5打數0安打之後，又調回他最熟悉且最容易在壘上有人時發揮的棒次，西武教練團改由岸潤一郎上陣。原本預期西武教練團都還需要時間摸索打線的安排，可能將愛斗以及川越誠司這兩名「選秀同梯」納入考量，或是讓去年開幕打第一棒的 Spangenberg重作馮婦。不過這幾場比賽下來，岸潤一郎扮演稱職，6月2日起打第一棒的5場比賽有4場出現安打，合計21個打數擊出8支安打，打擊率高達0.381，昨天還擊出一支全壘打。而調回熟悉第五棒、六棒的吳念庭也「回歸正常」，近5場比賽合計16打數4支安打，5日到6日連續兩場出現全壘打，貢獻3分打點。0.441的得點圈打擊率持續高居洋聯第一。

愛斗一軍出賽數生涯新高，並已經擊出6支全壘打，未來在西武的外野將有一席之地。 擷圖自西武獅隊官方推特

西武因為傷兵嚴重使得最佳打線始終湊不齊，不過吳念庭與愛斗這兩名2015年選秀後段順位的選手，現在已經站穩先發腳步。加上還有最近打第一棒表現出色的岸潤一郎，等到將來若林樂人歸隊，岸潤一郎再加入外野先發的競爭，球隊戰力將更加活化。在中村剛也、栗山巧這兩名2008年日本一優勝成員都已經高齡37歲情況下，這幾名新星的崛起對於今年處於傷兵潮、負面消息居多的獅子軍而言，已經看到世代交替的希望，重建的進度無須感到悲觀。