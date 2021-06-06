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日職／王柏融再度開轟 感謝日本疫苗監督直呼感動

中央社 / 6日電
王柏融感謝日本提供疫苗。 擷圖自畫面
王柏融感謝日本提供疫苗。 擷圖自畫面

日職火腿鬥士隊台灣好手王柏融昨天感謝日本提供疫苗給台灣，讓監督栗山英樹直呼感動。王柏融今天再度演出好表現，從巨人隊王牌菅野智之手中轟出陽春砲，連2天開轟。

王柏融昨天轟出逆轉2分砲，賽後接受英雄訪問時特別感謝日本提供124萬劑AZ疫苗給台灣，「這個時期可以提供疫苗給台灣，要代表台灣跟日本說謝謝，也希望不管日本、台灣、全世界，都能順順利利度過這個疫情。」

火腿監督栗山英樹今天接受日媒訪問時表示，昨天聽到王柏融的感言很開心，「我認為職棒選手就像時代的大鏡子，我們家的選手可以說出這樣的話，真的很高興，很久沒這麼感動過了，如果大家都能說出這樣的話，我們就可以成為強隊吧。」

火腿今天繼續在東京巨蛋與讀賣巨人交手，王柏融先發打第5棒、守左外野，2局上在火腿1比0領先時，鎖定滑球從菅野智之手中轟出陽春全壘打，連2天開轟，為本季第5發全壘打；4局上再敲出中間方向二壘安打，7局上擊出游擊飛球出局，7局下就退場休息。

總計王柏融3打數敲出2支安打，包辦1分打點，目前打擊率2成86。針對第2局的全壘打，王柏融在比賽中接受訪問時表示，「紮實地打到很甜的球，能從日本代表性的投手（菅野智之）手中敲出全壘打，讓我更有自信，接下來也希望能打出為球隊貢獻的表現。」

終場火腿以4比2擊敗巨人隊，奪下2連勝，不過賽後英雄訪問是火腿隊先發投手伊藤大海，用106球繳出7局好投，僅被敲2支安打、投4次保送，飆出7次三振，失掉1分奪下勝投；巨人的菅野智之則是投5局失2分，吞下敗投。

日職／棒打菅野智之添自信 王柏融單場雙安含1轟

日本 東京 台灣人 疫苗 廣島

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