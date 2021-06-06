日職／棒打菅野智之添自信 王柏融單場雙安含1轟

日職火腿隊台將王柏融連續兩天開轟，繼昨天最後一打席轟出逆轉的2分砲，今天首打席的陽春砲也幫助球隊擴大領先，最終以4：2擊敗巨人隊，拿下二連勝。

王柏融今天擔任第五棒、左外野手，2局的首打席在1好1壞後，面對巨人隊王牌投手菅野智之的130公里滑球，敲出左外野全壘打牆，這發陽春砲幫助火腿隊取得2：0領先。

王柏融表示：「扎實打到對方投很甜的球路，能夠從日本代表性投手手中敲出全壘打，讓我增添自信，希望接下來也能繼續為球隊貢獻。」

4局的第二打席，王柏融再從菅野智之手中敲出二壘打，這回是2好球後打到141公里指叉球，7局面對畠世周則敲出游擊飛球出局，7局下王柏融被換下場，由淺間大基接替守備。

王柏融連兩天而且是連兩打席開砲，今天總計3打數2安打，另有1打點1得分，打擊率升到2成86，本季第5號全壘打出爐，也是個人日職生涯第10轟。

火腿隊8局上再追加2分，包括中田翔適時的1分打點安打，勝利打點則是1局上近藤健介滾地推進敲回的第1分，先發投手伊藤大海7局失1分的好投拿下勝投。

巨人隊王牌投手菅野智之因手肘不適，自5月7日起休兵，今天是傷癒歸隊第一戰，成績單是90球投5局，被敲3安打包括王柏融的全壘打，失2分。