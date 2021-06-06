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日職／陽岱鋼二軍連4戰敲安 巨人不敵西武

中央社 / 台北6日電
陽岱鋼。 資料照(擷圖自推特)
陽岱鋼。 資料照(擷圖自推特)

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天二軍出賽有表現，9局敲出安打，但隊友沒能延續攻勢，巨人隊終場以3比10不敵埼玉西武獅隊，陽岱鋼二軍連4場出賽敲安。

日本職棒二軍例行賽巨人隊今天與西武隊交手，巨人隊台灣野手陽岱鋼先發打第一棒、守中外野，陽岱鋼首局敲出投手方向滾地球出局，3局敲出右外野方向飛球出局，5局敲出雙殺打，7局敲出中外野方向飛球。

9局1人出局後，陽岱鋼敲出右外野方向安打，但隊友接著敲出雙殺打、沒能延續攻勢；陽岱鋼今天總計5打數敲出1支安打，賽後打擊率2成50。

巨人隊今天全場敲出9支安打，但是得分效率不佳，西武隊團隊敲出17支安打攻勢串連，包括渡部健人的全壘打，西武隊順利拿下比賽勝利。

陽岱鋼 讀賣巨人

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