快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭開轟一度領先 西武牛棚失火吞敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭今天雙安，包括一支全壘打。 資料照（擷圖自推特）
吳念庭今天雙安，包括一支全壘打。 資料照（擷圖自推特）

西武隊旅日好手吳念庭連續兩天開轟，今天在3局轟出逆轉比數的2分砲，不過養樂多隊後段再度扳回戰局，吳念庭沒機會站上賽後英雄訪問台，西武隊最終以6：9輸給養樂多隊。

吳念庭今天擔任先發第六棒、二壘手，首局錯過建功機會，在滿壘、2出局時，敲出二壘滾地出局，西武隊以1：2落後進入3局上，1出局後山川穂高先選到保送，吳念庭在1好1壞下，將高梨裕稔1顆129公里指叉球轟出中外野。

這發2分砲幫助西武隊逆轉為3：2領先，吳念庭表示：「前一打席的機會我沒有掌握住，這一個打席就是瞄準球心，揮棒感覺不錯，我想左外野西武隊球迷的加油聲，也讓球飛得更遠了。」

養樂多隊隨後攻下3分再次超前，吳念庭在5局選到保送上壘，下一棒愛斗敲出全壘打，攻下2分追平，而6局岸潤一郎的陽春砲再讓西武取得6：5領先，不過養樂多隊在8局下靠著3支安打加上2次保送，攻下4分奠定勝利。

吳念庭在7局面對石山泰稚敲出中外野安打，今天總計3打數、2安打、2打點、2得分，打擊率上升到2成73，延續昨天開轟的好手感，本季已累積6發全壘打、28分打點。

吳念庭 西武 養樂多

延伸閱讀

日職／連兩天開轟！吳念庭第6轟出爐 感謝外野加油聲

日職／王柏融對巨人敲逆轉砲 與吳念庭再上演同日開轟

日職／吳念庭共演「背靠背」全壘打 助西武逆轉勝

日職／得點圈打擊率第一 吳念庭一數據令日媒驚訝

相關新聞

棒球／失投球飛進…主審口袋？美國大學賽事出現超罕見一幕

在NCAA亞利桑那州大對上費爾菲爾德的比賽中，投手一顆內角的失投球失去了控制，捕手也來不及反應，沒想到這球不偏不倚地直接進了主審口袋。

王柏融、吳念庭領銜 右投左打引領世代風潮

日本職棒兩大台將王柏融、吳念庭，連兩天同日開轟振奮台灣球迷的心，特別是王柏融前天賽後接受英雄訪問時說道:「我想要感謝日本在此時提供疫苗給台灣，想代表台灣向日本說謝謝，不管台灣、日本還是全世界，希望能順

日職／岸潤扛開路先鋒 吳念庭、愛斗更好發揮

西武獅在昨天對養樂多的交流戰遭到逆轉，交流戰持續低檔，2勝5敗3和排名12球團倒數第二，只比廣島鯉魚隊稍佳。 西武今年真的是禍不單行，受到大量傷兵影響削弱了戰力。最近的重大傷兵是開路先鋒若林樂人

日職／王柏融開轟賽後受訪 代台灣人感謝日本提供疫苗

王柏融於今天對決廣島隊再度開轟，成為火腿隊在東京巨蛋作客打敗讀賣巨人隊的功臣，他賽後特別受訪時表示，「首先我要藉此機會感謝日本，感謝為台灣提供疫苗。」 王柏融在現場東京球迷面前，代台灣人發表心聲

日職／遭王柏融一棒逆轉 戶郷翔征：狀況好應該要守住

讀賣巨人21歲的年輕投手戶郷翔征昨（5日）投完6局都堪稱完美，直到7局才被王柏融敲出逆轉2分砲，此後一瀉千里被連下6分，他賽後坦言自己狀況不錯，應該要守住領先。

中職／前獅隊洋投羅里奇突告退休 決意加入房地產公司

從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。