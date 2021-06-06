日職／吳念庭開轟一度領先 西武牛棚失火吞敗

西武隊旅日好手吳念庭連續兩天開轟，今天在3局轟出逆轉比數的2分砲，不過養樂多隊後段再度扳回戰局，吳念庭沒機會站上賽後英雄訪問台，西武隊最終以6：9輸給養樂多隊。

吳念庭今天擔任先發第六棒、二壘手，首局錯過建功機會，在滿壘、2出局時，敲出二壘滾地出局，西武隊以1：2落後進入3局上，1出局後山川穂高先選到保送，吳念庭在1好1壞下，將高梨裕稔1顆129公里指叉球轟出中外野。

這發2分砲幫助西武隊逆轉為3：2領先，吳念庭表示：「前一打席的機會我沒有掌握住，這一個打席就是瞄準球心，揮棒感覺不錯，我想左外野西武隊球迷的加油聲，也讓球飛得更遠了。」

養樂多隊隨後攻下3分再次超前，吳念庭在5局選到保送上壘，下一棒愛斗敲出全壘打，攻下2分追平，而6局岸潤一郎的陽春砲再讓西武取得6：5領先，不過養樂多隊在8局下靠著3支安打加上2次保送，攻下4分奠定勝利。

吳念庭在7局面對石山泰稚敲出中外野安打，今天總計3打數、2安打、2打點、2得分，打擊率上升到2成73，延續昨天開轟的好手感，本季已累積6發全壘打、28分打點。