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日職／對巨人王牌開轟 王柏融連兩天與吳念庭同日開砲
相隔不到24小時，旅日兩好手吳念庭、王柏融連兩天上演同日開轟，西武隊吳念庭今天對養樂多隊敲出2分砲，約半小時後，換火腿隊的王柏融從巨人隊先發投手菅野智之手中敲出陽春全壘打。隨後第二打席再擊出二壘安打，打擊率來到2成90。
王柏融今天擔任第五棒、左外野手，延續昨天敲出2分逆轉砲的好手感，今天在2局的首打席，1好1壞後，將菅野智之130公里滑球敲出左外野全壘打牆，這發陽春砲幫助火腿隊取得2：0領先。
#DRAMATICBASEBALL— DRAMATICBASEBALL 2021 (@ntv_baseball) June 6, 2021
【巨人×日本ハム】
2回表
／#王柏融 選手2試合連続！
左中間へソロホームラン!!
＼
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王柏融昨天在7局的最後一打席敲出2分砲，幫助球隊以6：4拿下勝利，今天首打席又轟，不僅連兩天敲全壘打，而且是連兩打席開砲，本季第5號全壘打，持續推進個人單季新高。
西武隊對養樂多隊的比賽早1小時開打，昨天同樣開轟的吳念庭，今天在第2打席也敲出2分砲，生涯首次連兩天開轟，這兩天也都有王柏融一起作伴。
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