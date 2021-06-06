快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／對巨人王牌開轟 王柏融連兩天與吳念庭同日開砲

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融開轟。 擷圖自推特
王柏融開轟。 擷圖自推特

相隔不到24小時，旅日兩好手吳念庭王柏融連兩天上演同日開轟，西武隊吳念庭今天對養樂多隊敲出2分砲，約半小時後，換火腿隊的王柏融從巨人隊先發投手菅野智之手中敲出陽春全壘打。隨後第二打席再擊出二壘安打，打擊率來到2成90。

王柏融今天擔任第五棒、左外野手，延續昨天敲出2分逆轉砲的好手感，今天在2局的首打席，1好1壞後，將菅野智之130公里滑球敲出左外野全壘打牆，這發陽春砲幫助火腿隊取得2：0領先。

王柏融昨天在7局的最後一打席敲出2分砲，幫助球隊以6：4拿下勝利，今天首打席又轟，不僅連兩天敲全壘打，而且是連兩打席開砲，本季第5號全壘打，持續推進個人單季新高。

西武隊對養樂多隊的比賽早1小時開打，昨天同樣開轟的吳念庭，今天在第2打席也敲出2分砲，生涯首次連兩天開轟，這兩天也都有王柏融一起作伴。

王柏融 吳念庭

延伸閱讀

日職／連兩天開轟！吳念庭第6轟出爐 感謝外野加油聲

日職／王柏融暖心發言登日媒頭版 推特熱烈討論

日職／王柏融英雄訪問謝日本提供疫苗助台 全場爆掌聲

日職／王柏融對巨人敲逆轉砲 與吳念庭再上演同日開轟

相關新聞

棒球／失投球飛進…主審口袋？美國大學賽事出現超罕見一幕

在NCAA亞利桑那州大對上費爾菲爾德的比賽中，投手一顆內角的失投球失去了控制，捕手也來不及反應，沒想到這球不偏不倚地直接進了主審口袋。

王柏融、吳念庭領銜 右投左打引領世代風潮

日本職棒兩大台將王柏融、吳念庭，連兩天同日開轟振奮台灣球迷的心，特別是王柏融前天賽後接受英雄訪問時說道:「我想要感謝日本在此時提供疫苗給台灣，想代表台灣向日本說謝謝，不管台灣、日本還是全世界，希望能順

日職／岸潤扛開路先鋒 吳念庭、愛斗更好發揮

西武獅在昨天對養樂多的交流戰遭到逆轉，交流戰持續低檔，2勝5敗3和排名12球團倒數第二，只比廣島鯉魚隊稍佳。 西武今年真的是禍不單行，受到大量傷兵影響削弱了戰力。最近的重大傷兵是開路先鋒若林樂人

日職／王柏融開轟賽後受訪 代台灣人感謝日本提供疫苗

王柏融於今天對決廣島隊再度開轟，成為火腿隊在東京巨蛋作客打敗讀賣巨人隊的功臣，他賽後特別受訪時表示，「首先我要藉此機會感謝日本，感謝為台灣提供疫苗。」 王柏融在現場東京球迷面前，代台灣人發表心聲

日職／遭王柏融一棒逆轉 戶郷翔征：狀況好應該要守住

讀賣巨人21歲的年輕投手戶郷翔征昨（5日）投完6局都堪稱完美，直到7局才被王柏融敲出逆轉2分砲，此後一瀉千里被連下6分，他賽後坦言自己狀況不錯，應該要守住領先。

中職／前獅隊洋投羅里奇突告退休 決意加入房地產公司

從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。