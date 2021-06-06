日職／連兩天開轟！吳念庭第6轟出爐 感謝外野加油聲

昨天才敲出本季第五轟的西武隊旅日好手吳念庭，今天第六轟接著出爐，在神宮球場對上養樂多隊，吳念庭3局敲出逆轉比數的2分砲，連續兩天開轟還是個人生涯第一次。

吳念庭今天擔任先發第六棒、二壘手，首局錯過建功機會，在滿壘、2出局時，敲出二壘滾地出局，西武隊以1：2落後進入3局上，1出局後山川穂高先選到保送，吳念庭在1好1壞下，將高梨裕稔1顆129公里指叉球轟出中外野。

這發2分砲幫助西武隊逆轉為3：2領先，吳念庭表示：「前一打席的機會我沒有掌握住，這一個打席就是瞄準球心，揮棒感覺不錯，我想左外野西武隊球迷的加油聲，也讓球飛得更遠了。」

吳念庭前4個一軍球季，一發全壘打都沒有，今年不僅在3月首次出賽就轟出生涯首轟，目前52場出賽累積6發全壘打，總計46支安打、28分打點。