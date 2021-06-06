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中職／前獅隊洋投羅里奇突告退休 決意加入房地產公司
從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。
羅里奇寫道：「我的棒球職業生涯結束，這是我下一個努力的目標，我將加入房地產公司Fine Properties，請不要猶豫，讓我解決您的房地產需求！ 」
從2018年來台後，羅里奇以12勝、3.17的防禦率登頂防禦率王，連兩年與統一獅續約，三年合計貢獻336.0局送出275次三振，拿下22勝20敗，防禦率3.67。去年8月因對上富邦之役造成手肘韌帶撕裂，提前返美養傷，沒想到今日就傳出退休消息。
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