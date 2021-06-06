快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／前獅隊洋投羅里奇突告退休 決意加入房地產公司

聯合新聞網 / 綜合報導
從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。 取自羅里奇IG
從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。 取自羅里奇IG

從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。

羅里奇寫道：「我的棒球職業生涯結束，這是我下一個努力的目標，我將加入房地產公司Fine Properties，請不要猶豫，讓我解決您的房地產需求！ 」

從2018年來台後，羅里奇以12勝、3.17的防禦率登頂防禦率王，連兩年與統一獅續約，三年合計貢獻336.0局送出275次三振，拿下22勝20敗，防禦率3.67。去年8月因對上富邦之役造成手肘韌帶撕裂，提前返美養傷，沒想到今日就傳出退休消息。

房地產 Instagram

延伸閱讀

美洲資格賽／多明尼加開胡靠水手2新秀 前桃猿洋投狼狽退場

韓職／質疑中職實力？韓媒：這兩位洋投打破成見

中職／聯盟6月拚復賽 象獅依舊是爭冠熱門

中職／飛利士不敵陳俊秀重擊 優質先發吞下來台首敗

相關新聞

棒球／失投球飛進…主審口袋？美國大學賽事出現超罕見一幕

在NCAA亞利桑那州大對上費爾菲爾德的比賽中，投手一顆內角的失投球失去了控制，捕手也來不及反應，沒想到這球不偏不倚地直接進了主審口袋。

王柏融、吳念庭領銜 右投左打引領世代風潮

日本職棒兩大台將王柏融、吳念庭，連兩天同日開轟振奮台灣球迷的心，特別是王柏融前天賽後接受英雄訪問時說道:「我想要感謝日本在此時提供疫苗給台灣，想代表台灣向日本說謝謝，不管台灣、日本還是全世界，希望能順

日職／岸潤扛開路先鋒 吳念庭、愛斗更好發揮

西武獅在昨天對養樂多的交流戰遭到逆轉，交流戰持續低檔，2勝5敗3和排名12球團倒數第二，只比廣島鯉魚隊稍佳。 西武今年真的是禍不單行，受到大量傷兵影響削弱了戰力。最近的重大傷兵是開路先鋒若林樂人

日職／王柏融開轟賽後受訪 代台灣人感謝日本提供疫苗

王柏融於今天對決廣島隊再度開轟，成為火腿隊在東京巨蛋作客打敗讀賣巨人隊的功臣，他賽後特別受訪時表示，「首先我要藉此機會感謝日本，感謝為台灣提供疫苗。」 王柏融在現場東京球迷面前，代台灣人發表心聲

日職／遭王柏融一棒逆轉 戶郷翔征：狀況好應該要守住

讀賣巨人21歲的年輕投手戶郷翔征昨（5日）投完6局都堪稱完美，直到7局才被王柏融敲出逆轉2分砲，此後一瀉千里被連下6分，他賽後坦言自己狀況不錯，應該要守住領先。

中職／前獅隊洋投羅里奇突告退休 決意加入房地產公司

從2018年開始替統一獅效力的洋投羅里奇，去年由於手肘傷勢提前返美關機，仍無球隊合約在身的他在今天（6日）宣布高掛球鞋，並透露轉戰房地產公司的消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。