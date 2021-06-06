日職／王柏融暖心發言登日媒頭版 推特熱烈討論

日職火腿隊台灣好手王柏融昨天一發2分逆轉砲，對上讀賣巨人隊、昨天唯一晚場賽事、NHK全國轉播，三個條件幫助下，讓王柏融賽後一席「感謝日本送疫苗」的溫暖發言，掀起不少日本球迷迴響，也登上今天北海道「日刊體育」頭版。

王柏融在7局轟出的2分砲成為勝利打點，幫助球隊最終以6：4獲勝，賽後他獲選為單場MVP，接受英雄訪問時表示：「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。」

翻譯說完後，東京巨蛋現場1萬6402人響起熱烈掌聲，王柏融也補充一句，「希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」

「日刊體育」今天在北海道的頭版就用「大王逆轉勝彈」為標題，描述他中斷球隊28局無得分、敲出個人單季新高的4轟等好表現，旁邊提及王柏融代表台灣「謝謝提供疫苗」的發言。

這番言論一度成為推特熱門趨勢，有23.6萬人追蹤的日本參議院議員和田政宗分享王柏融的發言，直呼：「太好了。」日本知名報導文學作家門田隆將也分享，並留言「台灣加油。」

昨晚的相關報導在Yahoo運動新聞也排進熱門榜，有日本網友留言表示：「感謝在日本口罩不足的時候提供口罩。遇到困難時，我們互相幫助。這是今天最棒的本壘打。」甚至不少巨人隊球迷說，這番言論讓他聽到落淚，以後會默默支持王柏融。