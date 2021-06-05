日職／逆轉砲登英雄訪問 王柏融感謝日本提供疫苗助台

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融今天對巨人隊之戰第7局開轟，在東京巨蛋用一發逆轉砲帶動球隊單局6分攻勢，最終以6：4拿下勝利，王柏融更趁著電視英雄訪問的機會，代表台灣人向提供疫苗的日本說聲：「謝謝。」

王柏融今天擔任先發第五棒、左外野手，前兩打席都遭三振，火腿打到7局處於0：1落後，1出局、一壘有人，王柏融在2好2壞時，將巨人先發投手戶郷翔征投出的第7球、147公里速球，掃出中右外野方向的全壘打牆。

王柏融拋開球棒、順勢高舉著右手，開始跑向一壘，這發逆轉砲也帶動球隊攻勢，髙濱祐仁代打敲出滿貫砲，火腿反以6：1領先，巨人雖然在後續追分，但仍難以追平落後差距。

賽後王柏融站上英雄訪問台，談到那發逆轉砲，他表示，當下因為一壘有人，想著一定要擊到球，不要輕易的被投手解決，「很開心在那時候打出一發逆轉的全壘打，有完全咬到球的感覺。」

火腿從6月1日對廣島隊第7局開始，連續28局沒有得分，王柏融這一轟也中止球隊的得分乾旱期，被日本媒體譽為「價值千金」的一轟，拯救球隊的低潮。

王柏融表示：「很開心在這個時期能夠幫助球隊拿下這一場很關鍵的比賽，也非常感謝教練團，給我這麼多機會、沒有放棄我，我會繼續幫助球隊贏球的。」

透過電視受訪，王柏融也特別表達對於日本的感謝，「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。」說完後現場立刻響起一片掌聲，王柏融也說：「希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」