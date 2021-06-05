日職／王柏融對巨人敲逆轉砲 與吳念庭再上演同日開轟

你一轟、我一轟，西武隊吳念庭今天轟出本季第5發全壘打，稍後出賽的火腿隊王柏融也在對巨人隊之戰第7局開轟，還是一發逆轉砲，兩位旅日台將本季第二次同日開轟。

王柏融今天擔任先發第五棒、左外野手，前兩打席都遭三振，近期連5打數未敲安，不過7局上他終結低潮，在1出局、一壘有人時，面對先發投手戶郷翔征，纏鬥到第7球，將1顆147公里速球掃出右外野全壘打牆。

這發2分砲是王柏融本季第4轟，創下個人單季全壘打新高，也終於打破球隊未得分的困境，將比數逆轉為2：1領先，後續球隊更追加攻勢，髙濱祐仁敲出滿貫砲。

吳念庭今天對養樂多隊也在9局轟出全壘打，有趣的是，兩位台將上一次開轟都是5月20日，今天是王柏融、吳念庭本季第二次演出同日開轟戲碼，上一次吳念庭是砲轟軟銀隊石川柊太、王柏融則從樂天隊投手瀧中瞭太手中敲出全壘打。