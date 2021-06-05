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日職／宋家豪連10場無失分 田中將大隔2918天敲安
日職樂天隊台灣好手宋家豪今天對廣島隊再次中繼登板，1局、連10場出賽無失分，而先發的田中將大因交流戰上場打擊，在3局敲出回到日本後的第1支安打，上一次是2918天前。
樂天今天以7：3擊敗廣島隊，田中將大先發6局被敲8支安打，失3分，另有5次三振、2次保送，因打線在後段得分，未能進帳勝投，不過打第9棒的他在3局敲出內野安打、5局吞三振，總計2打數1安打，上一次日職敲安已是2013年6月9日對戰巨人隊時。
樂天在首局拿下1分後，直到7局上才攻下2分追平，8局上包括島内宏明陽春砲在內，攻下4分取得領先。
面對4分領先，宋家豪在8局下登板，開局投出保送後，先抓到1出局，不過被野間峻祥敲出強勁二壘滾地，靠隊友守備抓下出局數，二壘有人時又被會澤翼敲出右外野安打，所幸外野手回傳本壘，成功阻殺跑者。
宋家豪帳面成績是15球投1局被敲1安、投出1次保送，無失分，不過過程有些驚險，最終仍保住個人連10場出賽無失分，防禦率下降到0.76。
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