快訊

日職／王柏融對巨人敲逆轉砲 與吳念庭再上演同日開轟

獨／汪小菲酒後吐真言 爆出和大S婚姻真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宋家豪連10場無失分 田中將大隔2918天敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職樂天隊台灣好手宋家豪今天對廣島隊再次中繼登板，1局、連10場出賽無失分。 聯合報系資料照
日職樂天隊台灣好手宋家豪今天對廣島隊再次中繼登板，1局、連10場出賽無失分。 聯合報系資料照

日職樂天隊台灣好手宋家豪今天對廣島隊再次中繼登板，1局、連10場出賽無失分，而先發的田中將大因交流戰上場打擊，在3局敲出回到日本後的第1支安打，上一次是2918天前。

樂天今天以7：3擊敗廣島隊，田中將大先發6局被敲8支安打，失3分，另有5次三振、2次保送，因打線在後段得分，未能進帳勝投，不過打第9棒的他在3局敲出內野安打、5局吞三振，總計2打數1安打，上一次日職敲安已是2013年6月9日對戰巨人隊時。

樂天在首局拿下1分後，直到7局上才攻下2分追平，8局上包括島内宏明陽春砲在內，攻下4分取得領先。

面對4分領先，宋家豪在8局下登板，開局投出保送後，先抓到1出局，不過被野間峻祥敲出強勁二壘滾地，靠隊友守備抓下出局數，二壘有人時又被會澤翼敲出右外野安打，所幸外野手回傳本壘，成功阻殺跑者。

宋家豪帳面成績是15球投1局被敲1安、投出1次保送，無失分，不過過程有些驚險，最終仍保住個人連10場出賽無失分，防禦率下降到0.76。

宋家豪 樂天

延伸閱讀

日職／宋家豪連9場無失分 14中繼點洋聯排第三

MLB／田中將大回穩、洋基陷低迷 球迷盼：把他帶回來

日職／連兩場未被敲安 宋家豪防禦率降到0.87

日職／宋家豪飆速154公里 連6場無失分防禦率0.92

相關新聞

日職／吳念庭共演「背靠背」全壘打 助西武逆轉勝

西武隊台灣好手吳念庭相隔16天再開轟，今天對養樂多隊轟出本季第五發全壘打，9局上與前一棒山川穂高攜手演出「背靠背」連兩打...

日職／延續好手感 陽岱鋼二軍連三場雙安起跳

日職讀賣巨人隊下放中外野手丸佳浩，陽岱鋼未獲青睞，仍持續在二軍繳出好表現，今天對西武隊扮演開路先鋒角色，敲出雙安外加1次...

美洲資格賽／大局擊潰加拿大 美國距離東奧只差1勝

美洲區資格賽4強今(5日)開打，地主美國迎戰加拿大，前6局加國還能以2分之差緊追在後，戰局卻在8局下產生變化，美國靠著4支長打、2保送外帶加拿大奉送失誤，單局狂灌7分讓比賽定調，最終以10比1大勝加拿

日職／宋家豪連10場無失分 田中將大隔2918天敲安

日職樂天隊台灣好手宋家豪今天對廣島隊再次中繼登板，1局、連10場出賽無失分，而先發的田中將大因交流戰上場打擊，在3局敲出...

日職／得點圈打擊率第一 吳念庭一數據令日媒驚訝

得點圈有人時，能否發揮適時一擊為球隊打下分數？日本媒體「棒球週刊」在盤點太平洋聯盟6隊得點圈打擊率最高的球員時，提到西武...

整理包／美洲資格賽賽程及戰績表 美國大勝加拿大保持不敗

東京奧運棒球項目，已確定日本、韓國、墨西哥、以色列四支隊伍，剩下兩支球隊將由美洲資格賽及5搶1資格賽產生。美洲資格賽歷經疫情因素拖延，確定於6月1日至5日在美國佛羅里達州開打，8支參賽隊伍分別是美國、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。