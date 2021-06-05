日職／吳念庭共演「背靠背」全壘打 助西武逆轉勝

西武隊台灣好手吳念庭相隔16天再開轟，今天對養樂多隊轟出本季第五發全壘打，9局上與前一棒山川穂高攜手演出「背靠背」連兩打席全壘打，幫助西武超前為6：3，加上平良海馬順利守成，西武逆轉拿下勝利。

前三打席面對小川泰弘，吳念庭未能開張，分別敲出飛球、滾地、滾地出局，西武也僅靠栗山巧高飛犧牲打、山川穂高7局的陽春砲取得2分。

2：3落後進入9局上，西武面對養樂多洋投麥加夫（Scott McGough）突然棒棒開花，首名打者中村剛也先轟出追平的陽春砲，栗山巧敲安後，山川穗高再開轟，單場第二發全壘打，將比數超前為5：3。

西武休息區還在熱鬧慶祝，下一棒吳念庭瞄準第一球就開轟，將球掃出左外野全壘打，一邊看著球飛出牆外、一邊慢慢開始跑壘，西武連續兩打席開轟，將領先擴大到6：3。

吳念庭中斷連8打數無安打，今天總計4打數1安打，打擊率2成66，這發全壘打是自5月20日再次開轟，單季累積5發全壘打。

9局下本季最穩的終結者平良海馬接手，先投出保送，靠著滾地球、三振抓下2出局，被內川聖衣敲安後，三振掉山田哲人，驚險守下勝利，成功延續自己締造的日職紀錄，開季連續29場出賽無失分。