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日職／延續好手感 陽岱鋼連三場雙安起跳

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼持續在二軍繳出好表現，今天對西武隊扮演開路先鋒角色，敲出雙安外加1次保送，連續三場出賽都雙安起跳。 聯合報系資料照
陽岱鋼持續在二軍繳出好表現，今天對西武隊扮演開路先鋒角色，敲出雙安外加1次保送，連續三場出賽都雙安起跳。 聯合報系資料照

日職讀賣巨人隊下放中外野手丸佳浩，陽岱鋼未獲青睞，仍持續在二軍繳出好表現，今天對西武隊扮演開路先鋒角色，敲出雙安外加1次保送，5打席有3次上壘，連續三場出賽都雙安起跳。

陽岱鋼今天擔任第一棒、中外野手，前兩打席都敲出安打，1局敲出右外野安打，3局更在1出局、三壘有人時，敲出中外野安打，攻進球隊第1分，陽岱鋼表示：「打到的是直球，機會是增田陸（敲三壘打）製造出來的，很開心為球隊取得領先。」

接下來3打席陽岱鋼依序是滾地球出局、保送上壘、三振，總計4打數2安打，打擊率上升到2成57，另有1打點、1得分，連續3場敲安，且都至少有兩支安打。

陽岱鋼近三場的成績總計12打數敲出7支安打，其中包括3發全壘打，雖然近況不錯，不過丸佳浩下放二軍後的一軍位置，教練團選擇升上立岡宗一郎。

西武在4、5局各攻下1分，一度反以2：1領先，不過巨人靠著6、7局攻下5分，最終以6：4拿下勝利，7局失2分的先發投手井納翔一拿下勝投。

陽岱鋼 讀賣巨人

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