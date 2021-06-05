美洲資格賽／大局擊潰加拿大 美國距離東奧只差1勝

美洲區資格賽4強今(5日)開打，地主美國迎戰加拿大，前6局加國還能以2分之差緊追在後，戰局卻在8局下產生變化，美國靠著4支長打、2保送外帶加拿大奉送失誤，單局狂灌7分讓比賽定調，最終以10比1大勝加拿大，美國只要再搶1勝就確定能拿下冠軍，直接取得奧運門票。

3局下美國先由菲力亞(Eric Filia)的安打先馳得點，4上加拿大首名打者羅布森(Jacob Robson)開轟追平戰局，5局美國快腿威廉斯（Luke Williams）敲陽春砲再度超前，下一局艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）打出三壘安拉至2分差距。

8局下戰況風雲變色，美國隊卡薩斯（Triston Casas）先擊出1分打點安打，2出局後艾倫(Nick Allen)擊出投手前滾地球，眼看將要結束這一局，沒想到加拿大一壘手奧斯伯尼(J.D. Osborne)發生接球失誤，讓美國再攻下6分形成大局，老將弗瑞茲爾（Todd Frazier）該局也貢獻1發兩分砲，徹底澆熄加拿大反攻欲望，最終以10比1大勝北美鄰居加拿大。

根據超級循環賽賽制，分組第一的美國已取得1勝資格，今日取勝後加上同為分租第一的委內瑞拉吞敗，已獲2勝的美國只要再拿1勝，就能直接取得東京奧運門票，而吞下2敗的加拿大，由於委內瑞拉及多明尼加各拿1勝1負，加拿大若在下戰面對多明尼加再落敗，將在奧運門票爭奪戰中提前出局。