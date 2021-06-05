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日職／得點圈打擊率第一 吳念庭一數據令日媒驚訝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武隊台灣好手吳念庭有排名第一的4成55得點圈打擊率，還有另一項數據讓人「驚訝」。 截圖自西武獅官方推特
西武隊台灣好手吳念庭有排名第一的4成55得點圈打擊率，還有另一項數據讓人「驚訝」。 截圖自西武獅官方推特

得點圈有人時，能否發揮適時一擊為球隊打下分數？日本媒體「棒球週刊」在盤點太平洋聯盟6隊得點圈打擊率最高的球員時，提到西武隊台灣好手吳念庭排名第一的4成55得點圈打擊率，還有另一項數據讓人「驚訝」。

吳念庭至今天賽前的打擊率為2成67，在洋聯排不進前10名，西武隊中也落後給森友哉（3成00）、源田壯亮（2成78），不過得點圈打擊率高居全隊第一、洋聯第一，甚至超過中央聯盟第一名梅野隆太郎的得點圈4成10打擊率。

吳念庭目前在得點圈有人時的33打數敲出15支安打、21分打點，「棒球週刊」還點出另一項數據，就是二壘有人時打擊率更高達6成67，一共9打數敲出6安打、5打點，打出了令人驚訝的數字。

「棒球週刊」指出，吳念庭今年從3月下旬，抓住栗山巧、山川穂高下二軍的機會，頂起一軍打線，今年已經打過一棒、六到八棒等不同打序，加上「工具人」的多守位特色，能夠持續留在先發。

至於其他5球隊的得點圈第一名，依序是歐力士隊吉田正尚（4成35）、羅德隊中村獎吾（3成75）、樂天隊島内宏明（3成55）、火腿隊西川遙輝（3成23）、軟銀隊栗原陵矢（3成21）。

吳念庭 棒球 西武

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