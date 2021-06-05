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美洲資格賽／包大人回神開轟 多明尼加4強賽大勝委內瑞拉

聯合新聞網 / 綜合報導
BASEBALL/:Baseball: WBSC Baseball Americas Qualifier-Domican Republic at Venezuela Jun 4, 2021; West Palm Beach, Florida, USA; Dominican Republic first baseman Jose Bautista (19) celebrates with teammates after hitting a home run against Venezuela in the sixth inning during the Super Round of the WBSC Baseball Americas Qualifier series at The Ballpark of the Palm Beaches. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports 路透社
BASEBALL/:Baseball: WBSC Baseball Americas Qualifier-Domican Republic at Venezuela Jun 4, 2021; West Palm Beach, Florida, USA; Dominican Republic first baseman Jose Bautista (19) celebrates with teammates after hitting a home run against Venezuela in the sixth inning during the Super Round of the WBSC Baseball Americas Qualifier series at The Ballpark of the Palm Beaches. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports 路透社

美洲盃資格賽今(5日)展開4強決戰，多明尼加面對委內瑞拉殺紅了眼，上演5場煙火大秀，手感回溫的前兩屆大聯盟全壘打王巴提斯塔（Jose Bautista）不僅開轟繳出3安猛打賞，更只差三壘安打就能完成完全打擊，多明尼加全場掃進17安，終場以14比4大勝委內瑞拉，搶下4強首勝。

多明尼加需要在美洲區資格賽中獲得前3名，才有機會進入自1992年後首次奧運舞台，因此本戰火力全開，包含巴提斯塔、利伯托（Luis Liberato）、古茲曼（Jeison Guzman)、Y.培瑞茲（Yefri Perez）及法蘭西斯科（Juan Francisco）皆有開轟演出，全場敲出17安狂灌14分，巴提斯塔、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）利伯托及古茲曼各繳3安完成猛打賞。

前中職洋投霸能為多明尼加打美洲資格賽，上場中繼卻挨滿貫砲。 聯合報系資料照
前中職洋投霸能為多明尼加打美洲資格賽，上場中繼卻挨滿貫砲。 聯合報系資料照

多明尼加此役由前日職中日龍洋投羅梅洛（Enny Romero）登板先發，曾遭巨人台灣好手陽岱鋼開轟而怒摔手套的他，主投6局只被敲3支安打，送出6K無失分封鎖委內瑞拉，7局下委國把握羅梅洛退場之際攻占滿壘，多明尼加換上前中職洋投霸能(Lisalverto Bonilla)上場解危，卻遭H.培瑞茲(Hernan Perez)敲出滿貫砲，委內瑞拉將比分差距縮小至3分。

但委內瑞拉全場僅攻下這4分，8、9兩局多明尼加再起攻勢打下7分，終場以14比4大勝委內瑞拉，代表委國先發登板的天使潛力新秀狄亞茲(Jhonathan Diaz)吞下敗投，由於奧運資格賽採超級循環制，分組排名龍頭的美國及委內瑞拉有1勝優勢，多明尼加此戰搶下關鍵一勝後，戰績已來到1勝1負，只要在下場比賽戰勝加拿大，多明尼加就能確定至少獲得季軍。

委內瑞拉 多明尼加 奧運 加拿大

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