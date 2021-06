美洲資格賽／包大人回神開轟 多明尼加4強賽大勝委內瑞拉

美洲盃資格賽今(5日)展開4強決戰,多明尼加面對委內瑞拉殺紅了眼,上演5場煙火大秀,手感回溫的前兩屆大聯盟全壘打王巴提斯塔(Jose Bautista)不僅開轟繳出3安猛打賞,更只差三壘安打就能完成完全打擊,多明尼加全場掃進17安,終場以14比4大勝委內瑞拉,搶下4強首勝。

多明尼加需要在美洲區資格賽中獲得前3名,才有機會進入自1992年後首次奧運舞台,因此本戰火力全開,包含巴提斯塔、利伯托(Luis Liberato)、古茲曼(Jeison Guzman)、Y.培瑞茲(Yefri Perez)及法蘭西斯科(Juan Francisco)皆有開轟演出,全場敲出17安狂灌14分,巴提斯塔、羅德里奎茲(Julio Rodriguez)利伯托及古茲曼各繳3安完成猛打賞。

There’s nothing better than a @JoeyBats19 home run! pic.twitter.com/nYbufPS7mk