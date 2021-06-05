日職／丸佳浩下二軍 外野替補戰力不是陽岱鋼

日職讀賣巨人隊外野手丸佳浩因近期打擊狀況不佳，昨天被下放二軍調整，不過替補上來的不是在二軍2戰敲3轟、手感正佳的台灣好手陽岱鋼，而是立岡宗一郎。

巨人隊昨天以6：0擊敗火腿隊，不過擔任第六棒的丸佳浩3打數無安打，吞下兩次三振，在近期的跨聯盟交流戰打擊率是1成88，沒有全壘打及打點，本季出賽40場，打擊率2成27，另有4轟，8打點。

丸佳浩2019年以5年30億日圓大約加盟巨人隊後，首次不是因為傷勢下二軍，上一次因為調整而下二軍更要追溯到2012年9月3日效力廣島隊時期。

陽岱鋼最近在二軍出賽兩場敲出3轟，打擊率上升到2成26，不過巨人隊選擇中外野手立岡宗一郎，他在二軍今年出賽33場，打擊率2成88，有3發全壘打、9分打點，這樣的決定讓不少日本球迷好奇：「為什麼不是陽岱鋼？」