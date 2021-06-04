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日職／王柏融連2戰代打上場無安打 火腿不敵巨人

中央社 / 台北4日電
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融連2場代打上場都沒能有表現，今天1打數無安打，火腿隊團隊打線熄火，終場以0比6不敵讀賣巨人隊。

日本職棒火腿隊今天在東京巨蛋與巨人隊交手，王柏融沒有被排在先發打序中，8局上場代打，敲出左外野方向飛球出局，單場1打數無安打，目前6月2場出賽都是代打上場，都沒能敲出安打，賽後打擊率2成66。

巨人隊首局靠著單局3安、1保送攻下2分，7局若林晃弘、大城卓三接連安打攻占得點圈，靠著高飛犧牲打跑回1分，重信慎之介敲出2分砲，幫助球隊拉大領先差距。

巨人隊8局再起攻勢，靠著史莫克（Justin Smoak）陽春砲多添1分保險分；火腿隊打線受制，團隊僅敲出4支安打、沒能拿下分數、吞下敗仗。

日本火腿鬥士 讀賣巨人

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