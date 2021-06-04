日職／吳念庭2支0 養樂多3局就打10分暴打西武

西武獅隊台將吳念庭今天先發出賽，只打了兩打席繳白卷，比賽因雨勢過大打到5局裁定，養樂多隊以10：1擊敗西武。

吳念庭今天擔任先發第5棒、二壘手，兩打席分別敲出游擊飛球、一壘滾地球出局，2支0後打擊率下滑2成67，西武也僅靠史班根伯格（Cory Spangenberg）的陽春砲拿到1分。

西武先發投手髙橋光成本季前10場先發拿到5勝0敗，季前喊話敗投就剪髮的賭注，直到今天終於破功，先發3局、狂失10分（責失9分），被敲11支安打，包括3發全壘打，退場時日媒紛紛報導，高橋光成面臨「本季最大理髮危機」。

比賽打完5局上，養樂多已10：1遙遙領先，先發野手只用3局就完成全員安打，西武眼看雨繼續下、分數差距已大，接受裁定輸球。

養樂多41歲先發投手石川雅規，先發5局、失1分摘下勝投，這是他的生涯第174勝、本季第1勝，成為日職史上第一位大學畢業投手完成連續20年都有勝投進袋。

火腿隊以0：6輸給巨人隊之戰，王柏融8局代打，兩出局、壘上無人時面對投手鍵谷陽平，纏鬥7球，最終打成左外野飛球遭到接殺，賽後打擊率2成66。