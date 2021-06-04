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日職／陳偉殷、小羅哈斯蹲二軍 韓媒評阪神對外援最沒耐性

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷。 取自Twitter@gindako_G
陳偉殷。 取自Twitter@gindako_G

阪神虎休賽季找來韓職投打兩大外援小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)、阿坎塔拉（Raul Alcantara），以及旅美經驗豐富的台灣好手陳偉殷，但這三位新外援卻未能發揮實質戰力，韓媒《MK SPORTS》今(4日)撰文指出，阪神並不是一支會按照球員身價給予出賽機會的球隊，在對外援最沒耐性的球團中，阪神絕對是日職排名第一。

「在小羅哈斯身上投入大量資金，不管怎樣球隊一定會用他」《MK SPORTS》今日撰文指出，這是不了解阪神才會說的話，該文表示小羅哈斯必須在二軍拿出強眼表現，才會再次獲得一軍關愛眼神，因為在用人方面，阪神並不會考慮球員的身價。

小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)。 取自Twitter@Sponichi_Tfoto
小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)。 取自Twitter@Sponichi_Tfoto

季前以2年250萬美元加盟阪神的小羅哈斯，本季一軍出賽10場，35個打數僅敲2安，貢獻1轟及3打點，打擊率低到僅有0.057，讓韓職MVP光環消失殆盡，日前小羅哈斯也遭阪神下放二軍，《MK SPORTS》指出，阪神前一個例子是2017年從韓職簽下表現突出的羅薩里歐（Wilin Rosario），以2年800萬美元加盟的他，僅在首年出賽75場，繳出2成42打擊率外帶8轟，季末就遭球團提前解約。

《MK SPORTS》也將陳偉殷視為與小羅哈斯同等般遭遇，同樣以2年200萬美元高薪加盟阪神虎，升上一軍後首場比賽拿下勝投，但在5月7日對橫濱DeNA時，只投3.1局失4分吞敗，隔天就遭抹消登錄，陳偉殷在二軍繳出2勝2負、防禦率1.80，球團還是選擇將傷癒復出的甘凱爾（Joe Gunkel）拉上一軍。

文末指出，阪神是一支對自由球員及外援相當冷漠的球隊，這也是球團通常吸引不到國內頂級球員加盟的原因之一，阪神就是以成績為上的球團，只要一稍微鬆懈，出賽機會就會從身邊溜走，因此阪神在日職球界被評為最缺乏耐心的球團。

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