中職／選秀會朝現場舉辦規畫 規模限縮視疫情而定

中職今年因疫情而打亂步調，目前處於未知復賽日期的漫長等待中，將在7月12日登場的新人選秀會，聯盟表示，目前仍朝實體選秀會的方向規畫，舉辦規模還需視疫情狀況而定。

中職從5月18日起的賽事都打不成，全國三級警戒最快要到14日才有機會解除，中職囤了1個月的賽程等待消化，也影響新人測試會、季中選秀的登場日程。

聯盟今天公布，新人測試會將於7月5日、選秀在12日登場，若測試會屆時仍因三級警戒或其他因素辦不了，所有測試會選手將直接參加選拔會。

至於選秀會的舉辦形式，聯盟表示，按照三級警戒定義，仍可舉辦現場選秀會，但是否開放球員、媒體、球迷到場，就要看可舉辦的規模而定。

目前聯盟朝實體選秀會的方式規畫，若升至四級警戒，是否改採線上或延期辦理，就需要再召開會議討論。

中職今年將是選秀大年，除了高中大物外，多位旅外好手回歸，預期上架菜色包括江少慶、陳冠宇、曾仁和、胡智為、呂彥青、吉力吉撈．鞏冠等人，讓今年選秀未選先轟動，但如今恐怕因為疫情而限縮到場規模。