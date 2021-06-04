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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

中職／選秀會敲定7月12日 測試會若辦不了就全員直接選

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中職今年季中選秀將在7月12日登場，新人測試會則於7月5日舉辦，若屆時仍處於三級警戒，或因其他因素無法舉辦，所有報名測試會選手將直接參加選秀會。

中職本季展開5隊較勁，讓更多好手能夠站上職棒舞台。去年包含測試會獲得推薦的48名選手在內，共有123人參與選秀，此外也有18位具有國手資歷、5位旅外球星參與，最終共有48位選手獲得指名。

今年選秀將在7月12日登場，預期也會有不少選手報名參加，為中職各隊增添新戰力，選秀順序依照前一年度全季排名及季後賽參賽球隊逆順序進行指名，味全龍隊則依據球團代表會議抽籤結果決定，依序為富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍隊。

選秀報名期限於即日起至7月6日中午12點，一律採線上報名，凡自2016年起，曾入選WBC經典賽及資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、亞錦賽、亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；或是獲得聯盟所屬球團推薦、最近一年爆米花棒球聯盟、本年度全國成棒甲組春季聯賽個人獎項前三名得主皆可直接報名參加；高中應屆畢業生則可透過聯盟及所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未有以上資歷的選手，可透過報名參加2021年度新人球員測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國92年7月12日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月25日止，先行報名參加7月5日舉辦的測試會，場地將另行公告。如因天候、三級疫情警戒以上等因素而無法順利舉辦，所有測試會選手將直接參加選拔會。

目前台灣處於三級疫情警戒階段，聯盟將關注台灣疫情狀況，全面配合政府政策及各項防疫措施。僅在三級警戒解除的情況下，才會舉辦新人測試會，同時將落實相關防疫規定，以確保選手及工作人員的健康安全。

相關防疫規範如下：

1、所有參與活動的選手及工作人員必須填寫TOCC表。

2、進入球場內必須配合量體溫、酒精消毒，並確實記錄進出球場的時間。

3、球場內洗手台放置洗手乳供手部清潔，同時加強環境消毒。

4、除測試會場內實戰測試之選手、裁判外，所有工作人員、場邊等待測試之選手，必須全程配戴口罩，並保持2公尺社交距離。

5、球場內除飲水外，全面禁止飲食。

6、2021年度新人球員測試會，僅在三級疫情警戒解封後才舉行。

7、若有其他未盡事宜，將依未來疫情警戒狀態及現場狀況進行調整。

選秀 中職 棒球

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