5搶1／無法亮牌的33人名單 強投4少成焦點

因棒協放棄5搶1資格賽，規劃納入33名國手的名單也隨之塵封，但據了解，幾名棒球界未來之星如林昱珉、李晨薰、莊陳仲敖及張弘稜，皆有意願參與5搶1盛事，這次雖然無緣披上國家隊戰袍，但今年仍有U23世界盃、亞錦賽等國際賽事，這些少年強投將有機會再次進入中華隊名單。

這次33人名單將集結高中、大學、業餘球隊及無約在身的前旅外球員，根據消息，此名單以曾仁和為首，2013年經典賽他曾以18歲年紀入選經典賽中華隊陣容，在名單中已是老大哥的他，本有望以過去經驗給予學弟指導，這次遺憾與大賽擦肩而過，而這次奪下業餘春甲冠軍的台電棒球隊，球員數就佔了名單3分之1，旅美球員部分則有林凱威、張景淯、鄭浩均及鄭宗哲。

被譽為目前高中最佳左投的林昱珉，穀保家商的他被多支國外球探所注意，而現效力於國體的李晨薰，雖然才從韌帶傷勢中復出，但過往能催出150公里火球的他，找回身手後依舊有旅外機會。

莊陳仲敖也被認為是大學球界最佳投手，將升大四的他今年在大專聯賽飆出154公里火球，也吸引多支國外球團關注，莊陳仲敖也早早表態，在大學畢業前不會考慮中職，將以旅外為主。

從三民高中畢業的張弘稜，最快球速飆可突破150公里，相當具有投球天賦的他，卻從未入選國手，根據《自由時報》報導，三民高中總教練張榮勳表示，張弘稜國中時期才接受科班訓練，一進球隊空有球速，控球完全不行，站在投手丘上也沒有展現十足的霸氣及膽量，有次張弘稜看見學校名人榜有曾仁和，正值高一的他就立志追隨學長腳步，誓言未來將挑戰大聯盟，張榮勳也說，曾仁和是他在三民20幾年以來，帶過資質最好的投手，曾仁和也時常回母校練球，張弘稜看到他也會變得非常認真。