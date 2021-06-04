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棒球／奧運夢碎不氣餒 中華健兒再拼U23、亞錦賽
中華隊放棄參與5搶1賽事後，也確定無緣獲得東京奧運棒球項目入場券，但今年仍有U23世界盃和亞錦賽這兩大重點項目，而在5搶1移師墨西哥後，中華棒協目前正積極搶下明年U23主辦權。
每兩年舉辦一次的U23世界盃，去年因疫情影響改在今年進行，將於9月23日在墨西哥開打，據了解棒協將以天母球場為主場地，向WBSC申請主辦，而2014年台灣曾舉辦第一屆U21世界盃(U23前身)，當時中華隊有著王柏融、蘇智傑、宋家豪、郭俊麟等好手參賽，冠軍賽以9比0擊敗當時以鈴木誠也、近藤健介為首的日本代表隊，拿下首屆冠軍。
亞錦賽則預定12月在台灣舉行，由於國手可獲12天補充兵資格，對於年輕選手具有一定吸引力；而明年將在中國杭州舉辦4年1度的亞運，中華棒球隊自2010年後，就多以業餘、旅外及中職列管球員為主參與盛事，如果明年在棒球休賽季舉辦亞運，中華隊有機會以中職球員為主力拼金牌。
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