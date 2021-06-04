日職／日媒評中日龍最佳洋助人 陳偉殷排台將第二

一支球隊能成功的關鍵，多半靠著陣中優秀洋將帶來實質戰力，近幾年戰績多在B段班遊走的中日龍，日媒「baseballchannel」評選隊史最強投手洋助人，將台灣傳奇名將郭源治列為榜單首位，現效力於阪神虎的陳偉殷則名列第二。

郭源治1981到1996年效力中日龍，出賽496場投1971局，拿下106勝106負116次救援，送出1415次三振，平均防禦率為3.22。

「baseballchannel」指出，身高178公分、體重75公斤的郭源治，1981到1986年皆以先發投手身分上場，自1983年連續4年勝投皆破雙位數，1985年單季甚至吃下230.1局，為聯盟最多。

日媒評選郭源治為中日龍隊史最佳洋助人。 聯合報系資料照

1987年後郭源治轉行成為終結者，當年以26個救援點拿到最優秀救援投手賞，1988年再拿下37場救援成功，為當年中日拿下聯盟冠軍做出巨大貢獻，該年郭源治後援111局，不但連續2年獲得最優秀救援投手賞，季末還獲頒年度MVP殊榮。

隨後郭源治在先發、後援兩頭跑，1994年以先發身分投出2.45防禦率，獲得最優秀防禦率賞，支持著中日投手陣容，1996年離開球隊後，返回中職陸續加入統一獅、和信鯨，1999年球季結束後退休。

陳偉殷以18歲稚齡加入中日，2005年首次進入一軍，出賽10場比賽拿下1次救援成功，2006年因手肘傷勢脫離陣線，甚至遭降為育成選手，2008年傷勢痊癒後，升格為正式球員，並在該年出賽39場，2009年開始轉往先發，雖然帳面成績只有拿下8勝，但繳出驚人1.54防禦率，送出5場完投包含4場完封勝，拿下聯盟最優秀防禦率賞。

2010年首次拿下突破雙位數的13勝，並在對戰羅德的總冠軍賽中，拿下生涯日本一首勝，2012年赴美加盟金鶯，直到2020年球季尾聲返回日職，並在今年加盟阪神虎。

中日龍隊史最佳洋投

5.Melvin Bunch

4.宣銅烈

3.Eddie Gaillard

2.陳偉殷(現效力阪神虎)

1.郭源治

中日龍隊史最佳洋砲

5.Tony Blanco

4.Gene Martin

3.Leo Gomez

2.Alonzo Powell

1.Tyrone Woods