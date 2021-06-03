聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／宋家豪連9場無失分 14中繼點洋聯排第三
旅日台將宋家豪好投持續中，今天效力的樂天隊以4：2擊敗養樂多隊，宋家豪在8局登板，雖然被青木宣親敲出安打，中斷個人連3場未被敲安，不過1局無失分的表現，仍延續連9場無失分，防禦率下降到0.79。
樂天靠著安打串連攻勢逆轉，在8局下將3：2的領先交到宋家豪手上，面對今天曾開轟的塩見泰隆，宋家豪2球讓他敲出滾地出局，接下來雖被今天敲出2安、包括1轟的青木宣親敲出二壘打，不過先三振掉山田哲人，再讓村上宗隆敲出飛球出局。
樂天連續2場都以低比分贏球，宋家豪連兩天出賽，威力不見衰退，最快球速仍有150公里，成功封鎖養樂多1到4棒，14球投完1局，僅被敲出1支安打，另有1次三振，連9場無失分，防禦率繼續下修。
宋家豪也收下本季第13次中繼成功、14個中繼點，兩項數字都是全隊第一，14個中繼點在太平洋聯盟更與羅德隊赫曼（Frank Herrmann）並列第三。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言