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日職／宋家豪連9場無失分 14中繼點洋聯排第三

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 資料照（擷圖自推特）
宋家豪。 資料照（擷圖自推特）

旅日台將宋家豪好投持續中，今天效力的樂天隊以4：2擊敗養樂多隊，宋家豪在8局登板，雖然被青木宣親敲出安打，中斷個人連3場未被敲安，不過1局無失分的表現，仍延續連9場無失分，防禦率下降到0.79。

樂天靠著安打串連攻勢逆轉，在8局下將3：2的領先交到宋家豪手上，面對今天曾開轟的塩見泰隆，宋家豪2球讓他敲出滾地出局，接下來雖被今天敲出2安、包括1轟的青木宣親敲出二壘打，不過先三振掉山田哲人，再讓村上宗隆敲出飛球出局。

樂天連續2場都以低比分贏球，宋家豪連兩天出賽，威力不見衰退，最快球速仍有150公里，成功封鎖養樂多1到4棒，14球投完1局，僅被敲出1支安打，另有1次三振，連9場無失分，防禦率繼續下修。

宋家豪也收下本季第13次中繼成功、14個中繼點，兩項數字都是全隊第一，14個中繼點在太平洋聯盟更與羅德隊赫曼（Frank Herrmann）並列第三。

宋家豪 樂天

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