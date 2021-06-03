日職／吳念庭敲安中斷連12打數低潮 西武逼平巨人

旅日野手吳念庭今天對戰巨人隊敲出個人近3場的第1支安打，稍解近期小低潮，西武隊靠著9局栗山巧關鍵2分打點安打追平，加上平良海馬守成，最終以4：4與巨人握手言和，3場系列賽中，西武的成績是1敗2和。

吳念庭今天擔任先發第五棒、二壘手，前3打數都敲出飛球出局，直到8局上2出局後，才終於敲出安打，臉上也露出笑容，可惜下一棒愛斗敲出的投手方向強襲球，打到投手手套後彈到捕手面前，傳往一壘遭刺殺出局。

吳念庭總計4打數1安打，打擊率維持在2成70，回顧上一次敲出安打已是5月30日對阪神隊的7局下，接下來從9局下敲出飛球出局開始，連續12打數未敲安，直到今天才中斷；而近5場出賽，吳念庭20打數敲出3安打，打擊上有些小低潮。

内海哲也轉隊到西武後，相隔1010天再次回到前東家、巨人主場東京巨蛋先發，登板時球迷為他鼓掌歡迎，不過僅投2局就下課，被敲5支安打包括1發全壘打，另有4次保送，丟掉3分，本季初先發至少逃過敗投。

西武前8局僅靠著森友哉、川越誠司2支全壘打，攻下2分，巨人同樣兩轟，但有著2局炭谷銀仁朗的2分砲、5局中島宏之陽春砲，加上首局中島宏之的1分打點安打，西武以2：4落後。

不過9局上西武反撲，面對投手畠世周選到2個四壞保送加上1支安打，在2出局後擠成滿壘，栗山巧的中外野安打進帳2分打點，將比數追平為4：4，不過下一棒山川穂高游擊滾地出局，輪不到吳念庭上場。

西武守護神平良海馬9局下封鎖巨人，1局被敲1安無失分，將個人保持的太平洋聯盟開季連續無失分場次紀錄，推進到28場，接近中日龍隊田島慎二開季連31場出賽無失分的日職紀錄。