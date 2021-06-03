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5搶1／中華隊放棄參賽 體育署：予以尊重

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
體育署署長張少熙。 記者季相儒／攝影
體育署署長張少熙。 記者季相儒／攝影

中華棒球協會放棄組隊參加東京奧運最終資格賽，也代表中華棒球代表隊無緣參與本屆東京奧運，在集訓場地難尋、墨西哥防疫計畫兩個考量下決定放棄參賽，體育署表示：「能夠體諒也給予尊重。」

在台東、雲林兩個集訓場地的計畫都遭當地縣府婉拒後，棒協昨天宣布，考量到集訓場地以及墨西哥當地疫情、防疫計畫都與預期有落差，決定放棄賽事，呈報體育署核准後，正式向世界棒壘總會提出。

體育署了解中華棒協籌組代表隊後一直積極尋求參賽可能性，署長張少熙表示，各縣市有疫情的考量，這是無法組隊的第一個原因，其次是墨西哥疫情關係，加上防疫方面沒有說得很清楚，擔心選手選手健康狀況，「基於這兩個理由，棒協提出申請時，我們也予以尊重」。

外界將場地難尋視為無法組隊的原因，張少熙表示，這僅是原因之一，「場地不是找不到，但是因為疫情升溫，各縣市有特別的考量。」

張少熙也對這段期間棒協、球員、教練、工作人員的努力致謝，「如果這次無法參賽，希望未來疫情舒緩的國際賽，能夠繼續為國爭光」。

棒協 棒球

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