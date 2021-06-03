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日職／2天敲3轟！陽岱鋼傷癒歸隊手感佳 長打率0.833

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼。 擷圖自推特
陽岱鋼。 擷圖自推特

旅日好手陽岱鋼連兩天開轟，效力日職讀賣巨人隊正在二軍打拚的陽岱鋼，今天對火腿隊之戰，4打數敲出3支安打，包括一發追平比數的陽春砲，不僅打擊率上升到2成26，兩天來已經敲出3發全壘打。

陽岱鋼今天擔任第五棒、右外野手，6局上面對投手村田透是陽岱鋼的第3打席，纏鬥了6顆球後，在2好1壞的球數落後下，將第7顆球敲成右外野全壘打，這發全壘打幫助球隊以2：2追平，兩隊最終打到10局延長賽都未再得分，就此握手言和。

開轟之前的2打席，陽岱鋼分別在首局吞下三振、4局敲出中外野安打，8局的第4打席再敲出中外野安打，總計4打數3安打，打擊率從昨天的1成48，上升到2成26。

今天比賽中受訪時，陽岱鋼表示：「打到的是直球，掌握到好的擊球點，希望能幫助球隊逆轉。」加上昨天對火腿隊單場雙響砲，陽岱鋼已經連續兩場開轟，共3發全壘打。

陽岱鋼今年從二軍起步，一度到三軍調養傷勢，5月29日回到二軍，傷癒歸隊後的5場出賽，18打數敲出6支安打，期間打擊率為3成33，全壘打、一壘打各3支，長打率是0.833。

陽岱鋼

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