快訊

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

快訊／陳零九確診新冠肺炎 搭救護車進防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／總仔出來跳？悍將球員大跳應援操 洪總不滿意

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片。圖／擷取自富邦悍將臉書粉絲團影片
富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片。圖／擷取自富邦悍將臉書粉絲團影片

中華職棒賽事因疫情暫停，富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片，由應援團崔老師（Travis）帶領多位球員一起做操，沒想到路過的總教練洪一中不太滿意，就看第二彈會不會變成「總仔出來跳」。

悍將隊鼓勵球迷在家防疫、減少外出，今天推出「悍將應援健康操」第一彈，由Travis領軍，加上球員陳凱倫、申皓瑋、王詩聰、辛元旭、莊韋恩以及翻譯陽品華，一起帶動跳。

「悍將應援健康操」由超強一擊嗆司曲，搭配悍將球員的應援動作，帶領大家跳起來，不僅可以複習應援動作，為再次入場為悍將加油預作準備，也可以順便消除身上的三層肉與蝴蝶袖。

不過影片的最後，開車路過的洪總剛好看到子弟兵的在拍攝影片，開玩笑說：「跳那麼差， 我來跳都比你們好看。」

洪總不是空口白話，2020年8月30日悍將隊賽後演唱會嘉賓陳昇，邀請洪一中上場，與舞群一起跳恰恰，或許能期待「悍將應援健康操」第二彈能看到總仔再獻舞技。

富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片。圖／擷取自富邦悍將臉書粉絲團影片
富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片。圖／擷取自富邦悍將臉書粉絲團影片

洪一中 富邦悍將 陳凱倫

延伸閱讀

5搶1／棒協決定退賽 林宗成：防疫規範不夠安全

5搶1／吳思賢接掌兵符 成隊後最快31日施打疫苗

5搶1／洪一中卸中華隊兵符 「尊重聯盟與5球團決定」

5搶1／中職宣布放棄組隊 蔡其昌：痛苦的決定

相關新聞

日職／2天敲3轟！陽岱鋼傷癒歸隊手感佳 長打率0.833

旅日好手陽岱鋼連兩天開轟，效力日職讀賣巨人隊正在二軍打拚的陽岱鋼，今天對火腿隊之戰，4打數敲出3支安打，包括一發追平比數...

5搶1／日媒報導中華隊棄賽 網友：正確決定

中華棒協決定放棄組隊參加奧運棒球最終資格賽，也代表中華棒球代表隊確定無緣進軍東京奧運，消息出來，日本媒體也陸續報導，成為...

三級警戒！ 基層棒球隊線上體育課怎麼上？

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，台灣三級警戒已實施逾半個月，學生雖然停止到學校但不停學，使得棒球隊訓練僅能利用線上教學，各隊教練、老師無不各出奇招，希望讓學生至少維持基本體能，來看看哪些方式

日職／關心中田翔現況 日媒：現在的火腿四棒不足畏懼

曾經的火腿主砲中田翔本季狀況不佳，日前自請下放二軍，昨日（2日）首次於二軍登場，日媒《NEWS POST 7》擔心他的近況如何，什麼時候有機會回歸，畢竟現在的火腿四棒（王柏融）對對手來說，實在不足為懼

美洲資格賽／決賽對戰組合出爐 奧運第5張門票6日發出

隨著今天多明尼加以13：3提前扣倒尼加拉瓜晉級，奧運棒球美洲區資格賽決賽組合出爐，超級循環賽制計入預賽對戰成績，美國與委...

中職／總仔出來跳？悍將球員大跳應援操 洪總不滿意

中華職棒賽事因疫情暫停，富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片，由應援團崔老師（Travis）帶領多位球員一起做操，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。