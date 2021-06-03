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中職／總仔出來跳？悍將球員大跳應援操 洪總不滿意
中華職棒賽事因疫情暫停，富邦悍將隊今天推出「悍將應援健康操」影片，由應援團崔老師（Travis）帶領多位球員一起做操，沒想到路過的總教練洪一中不太滿意，就看第二彈會不會變成「總仔出來跳」。
悍將隊鼓勵球迷在家防疫、減少外出，今天推出「悍將應援健康操」第一彈，由Travis領軍，加上球員陳凱倫、申皓瑋、王詩聰、辛元旭、莊韋恩以及翻譯陽品華，一起帶動跳。
「悍將應援健康操」由超強一擊嗆司曲，搭配悍將球員的應援動作，帶領大家跳起來，不僅可以複習應援動作，為再次入場為悍將加油預作準備，也可以順便消除身上的三層肉與蝴蝶袖。
不過影片的最後，開車路過的洪總剛好看到子弟兵的在拍攝影片，開玩笑說：「跳那麼差， 我來跳都比你們好看。」
洪總不是空口白話，2020年8月30日悍將隊賽後演唱會嘉賓陳昇，邀請洪一中上場，與舞群一起跳恰恰，或許能期待「悍將應援健康操」第二彈能看到總仔再獻舞技。
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