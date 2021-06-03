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日職／揮棒軌跡縮小 陽岱鋼二軍連兩場開轟
旅日好手陽岱鋼又開轟了。正在日職讀賣巨人隊二軍打拚的陽岱鋼，昨天敲出本季首轟、單場雙響砲，今天又在對火腿隊之戰6局敲出陽春砲，兩天轟出3發全壘打，修改揮棒軌跡確實收到效果。
陽岱鋼今年從二軍起步，一度到三軍調養傷勢，5月29日回到二軍，昨天對上火腿二軍，在5局上先轟出一發三分砲，首轟出爐，7局上再轟出陽春砲，連兩打席開轟。
陽岱鋼：6月3日、対日本ハム二軍。第3打席ライトフェンスを越える同点ソロホームラン pic.twitter.com/sZBPIRLjcw— akasen (@aka5en) June 3, 2021
今天巨人續戰火腿，陽岱鋼擔任第五棒、右外野手，6局上面對投手村田透，陽岱鋼纏鬥了6顆球後，在2好1壞的球數落後下，將第7顆球敲成右外野全壘打，這發全壘打幫助球隊以2：2追平。
前2打席，陽岱鋼分別在首局吞下三振、4局敲出中外野安打，連續兩場都開轟，也都敲出雙安，傷癒歸隊的5場出賽已經累積5支安打，打擊近況確實不錯；陽岱鋼昨天敲出雙響砲後曾表示，因為縮小揮棒軌跡，能夠成功打到甜蜜點。
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