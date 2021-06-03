快訊

影／齊鳴喇叭「討疫苗」！數十汽車慢繞總統府 警方急管制

疫苗廠只跟政府或COVAX往來 陳時中直言：大家很熱心但買不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／揮棒軌跡縮小 陽岱鋼二軍連兩場開轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼二軍再開轟。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼二軍再開轟。 擷圖自巨人隊官方推特

旅日好手陽岱鋼又開轟了。正在日職讀賣巨人隊二軍打拚的陽岱鋼，昨天敲出本季首轟、單場雙響砲，今天又在對火腿隊之戰6局敲出陽春砲，兩天轟出3發全壘打，修改揮棒軌跡確實收到效果。

陽岱鋼今年從二軍起步，一度到三軍調養傷勢，5月29日回到二軍，昨天對上火腿二軍，在5局上先轟出一發三分砲，首轟出爐，7局上再轟出陽春砲，連兩打席開轟。

今天巨人續戰火腿，陽岱鋼擔任第五棒、右外野手，6局上面對投手村田透，陽岱鋼纏鬥了6顆球後，在2好1壞的球數落後下，將第7顆球敲成右外野全壘打，這發全壘打幫助球隊以2：2追平。

前2打席，陽岱鋼分別在首局吞下三振、4局敲出中外野安打，連續兩場都開轟，也都敲出雙安，傷癒歸隊的5場出賽已經累積5支安打，打擊近況確實不錯；陽岱鋼昨天敲出雙響砲後曾表示，因為縮小揮棒軌跡，能夠成功打到甜蜜點。

陽岱鋼 火腿

延伸閱讀

日職／一起送3台將進明星賽 網路投票步驟看這裡 ！

日職／首轟出爐！陽岱鋼二軍雙響砲加演守備美技

日職／巨人外野僅靠洋砲撐 陽岱鋼還有一絲希望

日職／暌違2個月再敲安 陽岱鋼露出笑容

相關新聞

日職／揮棒軌跡縮小 陽岱鋼二軍連兩場開轟

旅日好手陽岱鋼又開轟了。正在日職讀賣巨人隊二軍打拚的陽岱鋼，昨天敲出本季首轟、單場雙響砲，今天又在對火腿隊之戰6局敲出陽...

5搶1／日媒報導中華隊棄賽 網友：正確決定

中華棒協決定放棄組隊參加奧運棒球最終資格賽，也代表中華棒球代表隊確定無緣進軍東京奧運，消息出來，日本媒體也陸續報導，成為...

三級警戒！ 基層棒球隊線上體育課怎麼上？

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，台灣三級警戒已實施逾半個月，學生雖然停止到學校但不停學，使得棒球隊訓練僅能利用線上教學，各隊教練、老師無不各出奇招，希望讓學生至少維持基本體能，來看看哪些方式

日職／關心中田翔現況 日媒：現在的火腿四棒不足畏懼

曾經的火腿主砲中田翔本季狀況不佳，日前自請下放二軍，昨日（2日）首次於二軍登場，日媒《NEWS POST 7》擔心他的近況如何，什麼時候有機會回歸，畢竟現在的火腿四棒（王柏融）對對手來說，實在不足為懼

美洲資格賽／決賽對戰組合出爐 奧運第5張門票6日發出

隨著今天多明尼加以13：3提前扣倒尼加拉瓜晉級，奧運棒球美洲區資格賽決賽組合出爐，超級循環賽制計入預賽對戰成績，美國與委...

美洲資格賽／水手百大新秀雙響助陣 多明尼加攜手美國晉四強

今（3日）美洲區資格賽由多明尼加與尼加拉瓜爭奪四強門票，多明尼加靠著團隊堅強的打線，以及今年百大新秀排名第五的20歲新秀「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）雙響砲助陣，最終以1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。