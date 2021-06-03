日職／關心中田翔現況 日媒：現在的火腿四棒不足畏懼

曾經的火腿主砲中田翔本季狀況不佳，日前自請下放二軍，昨日（2日）首次於二軍登場，日媒《NEWS POST 7》擔心他的近況如何，什麼時候有機會回歸，畢竟現在的火腿四棒（王柏融）對對手來說，實在不足為懼。

有火腿退休老將透露，中田翔自請下二軍的原因不僅僅是受傷這麼簡單，練球態度也是其一，他指出今年因防疫控管嚴格，愛吸菸的中田翔只好在禁煙區偷偷抽，被教練責備後又發生砸棒事件，讓他積怨以久的不滿宣洩而出。

該老將另外指出，中田翔與陣中打擊教練小笠原道大相處不和，但後者在火腿的資歷高，領導能力也受到高度評價，若火退戰績持續沉淪，現任監督的栗山英樹可能被裁，小笠原道大掌兵符的機會很高，那麼一來，中田翔在火腿的地位將漸漸淡出，甚至淪為「交易的配菜」。

《NEWS POST 7》文中指出，中田翔對火腿來說就像條鯛魚，即使腐爛還是有其價值，現在的四棒由王柏融擔綱，對投手來說不足為懼，在曾被譽為「下一個中田翔」的清宮幸太郎還在二軍掙扎之際，會關心前者接下來的動向是理所當然的。