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5搶1／日媒報導中華隊棄賽 網友：正確決定

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣正式退出奧運棒球最終資格賽，成為日本雅虎運動網站的熱門新聞，多數日本網友都認同，「是正確的決定」。 聯合報系資料照
台灣正式退出奧運棒球最終資格賽，成為日本雅虎運動網站的熱門新聞，多數日本網友都認同，「是正確的決定」。 聯合報系資料照

中華棒協決定放棄組隊參加奧運棒球最終資格賽，也代表中華棒球代表隊確定無緣進軍東京奧運，消息出來，日本媒體也陸續報導，成為日本雅虎運動網站的熱門新聞，多數日本網友都認同，「是正確的決定」。

棒協昨天宣布放棄組隊參加最終資格賽，只待體育署核可後，就會向世界棒壘總會提出，中華隊在前年世界棒球12強賽爭取門票失利後，又放棄了最後機會，加上最終資格賽的舉辦勢在必行，中華棒球代表隊確定無緣參加奧運。

這項消息日本媒體如NHK、Full-Count都在今天陸續報導，引述棒協在推特上面的聲明表示，「山太大了無法移動，我們正式決定退出在墨西哥舉行的奧運最終資格賽，雖然失望，但還是為一直努力的工作人員、教練以及球員感到驕傲，謝謝你們的支持。」

這項消息也成為熱門新聞，引發超過200則回應，其中按讚人數最多的一則寫道：「這樣的考慮是正確的，就算台灣在資格賽勝出，還要到東京參賽，染疫的風險對球員的身心來說都是負擔。」

也有人說：「台灣做了好的決定，WBC再會吧。」或是表示：「跟個人運動不同，團體運動要考量到大批人群同時移動的風險，這是很好的決定，我對於台灣在防疫工作上的想法感到尊敬。」

世界棒球12強 棒協 中華隊

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