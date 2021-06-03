美洲資格賽／水手百大新秀雙響助陣 多明尼加攜手美國晉四強

今（3日）美洲區資格賽由多明尼加與尼加拉瓜爭奪四強門票，多明尼加靠著團隊堅強的打線，以及今年百大新秀排名第五的20歲新秀「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）雙響砲助陣，最終以13：3提前扣倒尼加拉瓜，與美國一同晉級四強，次役將於循環賽中對決強敵委內瑞拉。

此役雙方並沒有僵持太久，尼加拉瓜雖然在首局先馳得點，多明尼加下個半局就靠著羅德里奎茲的兩分砲逆轉比數，接著在3、5局再度攻下大局，5局結束多明尼加就取得9：2領先，7局培瑞茲（Yefri Perez）與羅德里奎茲再以「背靠背」全壘打拉大比分至8分差，8局曾效力過日職讀賣巨人的法蘭西斯可（Juan Francisco）再補上陽春砲，最終就以10分差於8局提前扣倒擊敗尼加拉瓜。

由於前役遭美國隊擊敗，多明尼加以A組第二名之姿晉級四強，下一輪將與B組第一的委內瑞拉與第二的加拿大與進行循環賽。