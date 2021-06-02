5搶1／棒協退賽5搶1 林宗成：防疫規範不夠安全

中華棒協今天宣布放棄參加5搶1奧運棒球資格賽，台灣確定與奧運棒球項目無緣。除了找不到集訓場地，棒協秘書長林宗成表示，墨西哥的防疫計畫也有出入，還是不夠安全。

中華隊在這次奧運棒球最終資格賽屢屢遇到難關，本來由中華職棒組訓賽、富邦悍將總教練洪一中領軍，並在台灣台中舉行。不過因為日前台灣的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，外國人入境受限，台灣放棄主辦，WBSC（國際棒壘球總會）決定改由墨西哥主辦。

中職在5月25日考量國內外疫情嚴峻，與5支球團討論過後，決定不組隊參賽。隨後體育署請中華棒協評估教練、選手的安全，針對組訓參賽計畫、後勤團隊支援及主辦單位防疫規範等重要事項，審慎評估後，再決定後續參賽事宜。

原本棒協已經確定組隊，並由業餘隊安永鮮物的總教練吳思賢領軍，已經幾乎確認好30人球員名單，且準備安排接種疫苗。不過棒協在集訓場地方面一直碰壁，先是在5月31日遭到台東縣政府婉拒，決定改去斗六棒球場後，今天又遭到雲林縣政府婉拒。

在沒地方可以訓練的情況下，加上墨西哥當地疫情嚴峻，棒協今天表示，為了保護球隊教練團、球員以及工作人員的安全，並考量主辦國提供的比賽行程安排及防疫措施並無法提供棒協要求的安全需求，不得不放棄最後的奧運資格賽，變成「4搶1」。

針對墨西哥的防疫計畫，棒協秘書長林宗成表示，墨西哥的計畫中，是一隊有3個人確診才全隊隔離、沒辦法比賽，「但台灣是1人確診就不能比賽，就是有落差，防疫不夠嚴密，墨西哥的疫情一直很嚴重，有考量種種情形。」

雖然墨西哥也有規劃像是團進團出等「泡泡模式」，不過林宗成說：「在我們的角度還是不夠安全，對整體中華隊來講，包括工作人員，這些不夠保護他們，尤其國內、國際的疫情都這麼嚴峻。」原本安排的疫苗接種，林宗成指出，因為沒有要出國，不會佔用國人疫苗。