快訊

疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知

棒球最終資格賽／中華隊將退賽 5搶1變4搶1

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊將放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，5搶1要變成4搶1。本報資料照片
中華隊將放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，5搶1要變成4搶1。本報資料照片

中華隊將放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，5搶1要變成4搶1。中華棒協今天發布新聞稿表示，繼台東縣之後，雲林縣也婉拒中華隊的集訓計畫，沒有場地練習，加上主辦國防疫措施無法提供安全需求，棒協在提報體育署核准後，將正式向世界棒壘總會提出放棄參賽。

中華棒協新聞稿如下：

本會於傍晚接獲雲林縣政府來電，因考量國內疫情嚴持續延燒，婉拒中華培訓隊進駐斗六集訓，等同正式確認五搶一中華代表隊在比賽前沒有任何場地可以展開集訓，再於考量主辦國提供的比賽行程安排及防疫措施，並無法提供棒協要求的安全需求，本會將待提報體育署核准後，正式向WBSC提出放棄參加此項賽事。

由於國際疫情未見和緩，墨西哥以及舉辦城市普埃拉市（Pubela）疫情也依然嚴峻，本會為保護球隊教練團、球員以及工作人員安全，不得不放棄最後的奧運資格賽。

在經本會呈報體育署獲准後，將向WBSC正式提出放棄參加2020年東京奧運棒球項目最終資格賽，除了向原先表達願意參賽的全體球隊職員致上歉意外，也感謝他們的付出，期許在年底舉辦的U23世界盃與亞錦賽再與大家共同拚戰。

棒協 中華隊 棒球

延伸閱讀

足球／世界盃資格賽戰尼泊爾 中華隊盼展現正向能量

棒球／前桃猿洋投李茲先發不力 美國靠打擊戰勝多明尼加

5搶1／中華隊集訓泡泡模式 赴墨西哥才能對外實戰

5搶1／錯開味全練球時間 中華隊「泡泡模式」進駐斗六

相關新聞

中職／球季縮水勢在必行 配套措施別滾動式修正

中華職棒自5月15日的味全vs.中信之戰延賽後，18日開始全面停賽，至今已經半個月。又因應COVID-19疫情第三級警戒延長至6月14日，造成原本6月13日結束的上半季，剩下賽程都無法如期進行。目前上

美洲資格賽／古巴2連敗遭淘汰 中斷奧運連續奪牌紀錄

東京奧運棒球美洲區資格賽，加拿大隊今天以6：5擊敗古巴隊，與委內瑞拉隊同樣取得2勝，成為B組2支晉級球隊，古巴隊與哥倫比...

日職／能否壓制王柏融？ 日媒稱巨人2左投是勝負關鍵

前兩個交流賽系列戰拿下3勝3負的讀賣巨人，本周在主場陸續迎戰西武、火腿，日媒「東京體育」報導，巨人在沒有王牌菅野智之及隊長坂本勇人的情況下，陣中左投手戸根千明及大江竜聖，能否壓制住火腿近藤健介及王柏融

日職／首轟出爐！陽岱鋼二軍雙響砲加演守備美技

日本職棒讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在二軍面對火腿隊長打大爆發，不僅敲出本季首轟，還是單場雙響砲，貢獻4分打點，打擊率上...

日職／一起送3台將進明星賽 網路投票步驟看這裡 ！

日職明星賽將於7月16與7月17日舉行，共有3名本季表現出色的旅日台將在名單內，包含火腿的王柏融、西武的吳念庭與樂天的宋家豪，目前已展開網路投票，球迷每天可投票一次！ 可惜阪神的陳偉殷本季僅投9

棒球最終資格賽／中華隊將退賽 5搶1變4搶1

中華隊將放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，5搶1要變成4搶1。中華棒協今天發布新聞稿表示，繼台東縣之後，雲林縣也婉拒中華隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。