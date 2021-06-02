棒球最終資格賽／中華隊將退賽 5搶1變4搶1

中華隊將放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，5搶1要變成4搶1。中華棒協今天發布新聞稿表示，繼台東縣之後，雲林縣也婉拒中華隊的集訓計畫，沒有場地練習，加上主辦國防疫措施無法提供安全需求，棒協在提報體育署核准後，將正式向世界棒壘總會提出放棄參賽。

中華棒協新聞稿如下：

由於國際疫情未見和緩，墨西哥以及舉辦城市普埃拉市（Pubela）疫情也依然嚴峻，本會為保護球隊教練團、球員以及工作人員安全，不得不放棄最後的奧運資格賽。

在經本會呈報體育署獲准後，將向WBSC正式提出放棄參加2020年東京奧運棒球項目最終資格賽，除了向原先表達願意參賽的全體球隊職員致上歉意外，也感謝他們的付出，期許在年底舉辦的U23世界盃與亞錦賽再與大家共同拚戰。