棒球最終資格賽／中華隊將退賽 5搶1變4搶1
中華隊將放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，5搶1要變成4搶1。中華棒協今天發布新聞稿表示，繼台東縣之後，雲林縣也婉拒中華隊的集訓計畫，沒有場地練習，加上主辦國防疫措施無法提供安全需求，棒協在提報體育署核准後，將正式向世界棒壘總會提出放棄參賽。
中華棒協新聞稿如下：
本會於傍晚接獲雲林縣政府來電，因考量國內疫情嚴持續延燒，婉拒中華培訓隊進駐斗六集訓，等同正式確認五搶一中華代表隊在比賽前沒有任何場地可以展開集訓，再於考量主辦國提供的比賽行程安排及防疫措施，並無法提供棒協要求的安全需求，本會將待提報體育署核准後，正式向WBSC提出放棄參加此項賽事。
由於國際疫情未見和緩，墨西哥以及舉辦城市普埃拉市（Pubela）疫情也依然嚴峻，本會為保護球隊教練團、球員以及工作人員安全，不得不放棄最後的奧運資格賽。
在經本會呈報體育署獲准後，將向WBSC正式提出放棄參加2020年東京奧運棒球項目最終資格賽，除了向原先表達願意參賽的全體球隊職員致上歉意外，也感謝他們的付出，期許在年底舉辦的U23世界盃與亞錦賽再與大家共同拚戰。
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